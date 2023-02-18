После того, как Минфин озвучил ожидания получить дивиденды в текущем году, причем на уровне "не меньше 50%" от чистой прибыли, размышления на тему того, какими могут быть выплаты Сбербанка, повысили интерес инвесторов. При этом, несмотря на то, что трех крайне успешных месяцев деятельности хватило, чтобы убедить многих в стабильном выходе на прибыльную траекторию, Банк продолжает торговаться с 50%-ным дисконтом к стоимости капитала. Недооценка устранится, если дальнейшие публикации не окажутся сильно хуже. Потенциал роста — 300 рублей за акцию, целевая цена на горизонте года — 225+ рублей. От прогнозов по остальным бумагам предлагаю отказаться.

Газпром. Низкая степень прогнозируемости сохраняется в отношении объемов поставок в дальнее зарубежье и цен. Хотя спот-цены продаж в европейском регионе вернулись к уровням конца 2021 года (сильно ниже 2022 года), они не отражают дефицитности газового рынка, которая станет более ощутима с приближением сезона восполнения запасов.

ЛУКОЙЛ. Главной определяющей выступают цены реализации, которые сейчас доподлинно рынку не известны. Котировки от Argus могут быть нерепрезентативны, при этом нефтяные компании о финансовых результатах не отчитываются. В сравнении с другими производителями Лукойл благоприятно выделяют низкие риски национализации зарубежных активов, относительная защищенность нефтепереработки (продукция, переработанная на собственных НПЗ в Болгарии и Румынии не подпадает под потолок цен). Околонулевой долг и низкая потребность в капитальных затратах позволяют выплачивать щедрые дивиденды (доходность одна из самых высоких в секторе, продолжит оказывать влияние на котировки).

Норникель — после изменения параметров политики, дивиденды станут менее значимым фактором для инвесторов Норникеля. Влиять на котировки в первую очередь будет ценовая конъюнктура. Несмотря на то, что долгосрочный взгляд на перспективы основных металлов положительный, краткосрочно рынки сбалансированы, риски несет в себе замедление мировой экономики. Свободный денежный поток в ближайшее время может быть низким ввиду обширных потребностей инвестиционной программы.

Яндекс. Важным моментом является разрешение вопроса с изменением структуры собственности и корпоративного управления группы. Геополитическая напряженность обусловила сложности для ведения бизнеса в его текущей конфигурации. Условия выделения активов представляют основной риск для акционеров. Рынок рекламы при этом демонстрирует высокую устойчивость к произошедшим изменениям.

Роснефть. Главной определяющей и неизвестной, как и в случае с Лукойлом, выступают цены реализации. Компания может в некоторой степени выигрывать от того, что существенные объемы поставляются в восточном направлении по трубопроводу ВСТО (стоимость этих поставок, вероятно, сравнительно выше). В то же время списание активов в Германии (переработка 12,5 млн тонн нефти в год — порядка 10% совокупной переработки) неблагоприятно скажется на будущих результатах.