Российский рынок акций в конце прошлой недели подавал признаки оптимизма, хотя рост в большинстве фишек был очень сдержанным.

Рост перед выходными в последние месяцы не очень типичен для российского рынка, тем более перед событиями ближайших дней. На этой неделе фактор геополитики выходит на первый план. Рынок будет с осторожностью следить за посланием президента РФ, которое состоится во вторник 21 февраля, а также за заседанием Совета Федерации, которое запланировано на среду 22 февраля и посвящено изменениям в бюджетное и налоговое законодательство. В ЕС на этой неделе будет обсуждаться 10-й пакет антироссийских санкций.

Такая насыщенная неделя обещает быть напряженной. Но в случае спокойного прохождения следующих нескольких сессий и стабильного внешнего фона рынок акций может достаточно быстро начать восстанавливаться.

Налоги

Устойчивость нефтегазовых компаний была связана с комментариями главы Минфина, который сообщил, что грядущий windfall tax не затронет сектор. Однако про другие отрасли ничего сказано не было. Источники РБК говорят, что сбор может распространиться на компании со средней прибылью за 2021-2022 гг. выше 1 млрд руб.

На наш взгляд, в зоне риска производители удобрений ("ФосАгро", "Акрон", "КуйбышевАзот"), угольщики ("Мечел", "Распадская") и золотодобыча ("Полюс", "Полиметалл"). Всего в рамках разового сбора планируется собрать около 300 млрд руб.

Первые признаки остановки ослабления рубля

На валютном рынке появились первые признаки разворота. В пятницу курс USD/RUB добрался до значимой отметки 75 руб., после чего перешел к снижению.

В ближайшие дни курс может оставаться высоким, а вот дальнейшая динамика будет зависеть от событий этой недели. По аналогии с рынком акций спокойное прохождение ближайших сессии может способствовать укреплению рубля и продолжению коррекции по парам USD/RUB, CNY/RUB и EUR/RUB.

Одновременно мы можем увидеть рост цен на замещающие облигации. Из-за ограниченной ликвидности и желания спекулянтов зафиксировать прибыль от валютной переоценки котировки замещающих бондов в прошлые недели снизились, а доходности — выросли. На фоне завершения ралли по валютам вероятен отскок.

Отчеты "Юнипро" и "РусГидро"

Бумаги "Юнипро" (+3,1%) отреагировали ростом на финансовый отчет на фоне сильного роста чистой прибыли в IV квартале. При этом сильный рост чистой прибыли не выливается во что-то ощутимое для акционеров. Он обусловлен восстановлением признанного ранее убытка, а вопрос дивидендов по-прежнему остается в подвешенном состоянии. Определенности по срокам выхода зарубежного акционера из компании не появилось.

Акции "РусГидро" сначала негативно отреагировали финансовые результаты по РСБУ за 2022 г., но потом смогли вернуться к росту. Чистая прибыль компании снизилась на 49%, выручка прибавила 5%, рост EBITDA составил 4%. В целом, у нас сдержанные ожидания по бумаге. Не ждем опережающую динамику к индексу.

В поиске алмазов

Страны G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания перемещений алмазов через границы. Об этом в выходные сообщили источники Bloomberg. Для акций алмазодобывающей АЛРОСА это негатив, поскольку отслеживание может усилить эффект санкций и создать дополнительные сложности с экспортом.

Выходной на МосБирже

На этой неделе 23 февраля торги на Московской бирже проводиться не будут, 24 февраля торги на фондовом и срочном рынках будут проходить в обычно режиме. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TOD) и сделок своп overnight.

Американский рынок проявляет слабость

Рынок акций США последние дни проводил в боковике, в который он зашел после январской волны роста. Однако формально уже вторая неделя закрывается в минусе по S&P 500. В пятницу были обновлены двухнедельные минимумы, хотя большую часть внутридневной просадки удалось выкупить.

Технически индекс в январе пробил среднесрочный нисходящий тренд, но предпосылок для дальнейшего устойчивого роста немного в условиях ожидаемого дальнейшего роста ставок и удержания их длительный период на высоком уровне. Уровень 4200 выступил явной преградой вверху. Возможен переход в широкую консолидацию.

Сезон отчетов на финишной прямой

В США сезон отчетов выходит на финишную прямую. Результаты компаний пока не самые впечатляющие. Падение совокупной EPS по S&P 500 составляет порядка 4,7%. На неделе отчитаются: китайские технологические гиганты Alibaba, Baidu, производитель вакцины от COVID-19 — Moderna, ритейлеры: Home Depot, Walmart, TJX, чипмейкер NVIDIA и др.

Короткая неделя в США

В понедельник, 20 февраля, в США национальный праздник — День рождения Вашингтона, или День президентов. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 21:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 22:30 МСК. Макростатистика в США публиковаться не будет. На СПБ Бирже торги по иностранным ценным бумагам с листингом в США проводиться не будут.

Корпоративные отчетности

После закрытия торгов отчеты опубликуют: Williams Companies (прогноз EPS $0,49) и Copart (прогноз EPS $0,57).

Важные события и статистика

В Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам. Ключевым вопросом повестки будет Россия в связи с годовщиной военной операции на Украине.

18:00 Индекс потребительского доверия в Еврозоне за февраль.