2023-02-20T09:20:01+03:00
2023-02-20T09:20:01+03:00
2023-02-20T09:20:01+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230220/839859120.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 февраля
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Ожидаемые в понедельник, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
USD
США — День Президента —... ПРАЙМ, 20.02.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|USD
|США — День Президента — выходной на биржах
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|CAD
|Канада — День семьи — выходной на биржах
|
|
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,65%
|3,65% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|-0,4%
|-1,2%
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
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|22:30
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
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|RUB
|Газпром — СД (продление срока полномочий члена правления ПАО, привлечение кредитов в 2023)
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|RUB
|РУСАЛ — СД (рассмотрение обращения крупнейшего миноритарного акционера Sual Partners по поводу созыва ВОСА)
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