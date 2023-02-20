МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День Президента — выходной на биржах    
  CAD Канада — День семьи — выходной на биржах    
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,65% 3,65% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) -0,4% -1,2%
20:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
22:30 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 RUB ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике    
  RUB Газпром — СД (продление срока полномочий члена правления ПАО, привлечение кредитов в 2023)    
  RUB РУСАЛ — СД (рассмотрение обращения крупнейшего миноритарного акционера Sual Partners по поводу созыва ВОСА)    