Резкое увеличение активности на торгах валютой, на наш взгляд, связано с желанием большого количества участников рынка продать валюту по курсу около 75 рублей за доллар. Объемы торгов выросли в долларе и юане, тогда как в евро оборот остался на уровне прошлых дней. Мы полагаем, что валюту на рынке продавали как финансовые спекулянты, так и экспортеры. Рубль слабел к доллару 12 дней подряд, был сильно перепроданным и назревала коррекция.

Поводом для коррекции мы считаем стали преодоление уровня 75 рублей за доллар, приближение выходных и февральского налогового периода.

Мы предполагаем, что уровень 75 за доллар был целью для многих финансовых спекулянтов, чтобы зафиксировать прибыль после 12 дней ослабления рубля. Кроме этого, этот уровень также стал привлекательным для экспортеров, которые до 28 февраля обязаны уплатить основные налоги в бюджет.

Когда началось активное укрепление рубля, то многие участники рынка, которые в последние две недели играли против рубля, вероятно, стали закрывать короткие позиции, что также усилило волну укрепления рубля.

На следующей укороченной неделе мы ожидаем повышенную волатильность на валютном рынке. Основными драйверами рынка, вероятно, станут геополитические новости.

Во вторник 21 февраля состоится обращение президента РФ с посланием к Федеральному собранию. В среду 22 февраля Госдума и Совфед соберутся на внеплановые заседания. В свою очередь, США, Европа и G-7 пообещали новые масштабные антироссийские санкции к 24 февраля (годовщине СВО).

С учётом длинных выходных дней в России валютный рынок может быть тонким, а колебания рубля в условиях плотного потока новостей повышенными.

На следующей неделе мы ожидаем увидеть колебания рубля в диапазоне 73-76 к доллару, 77-81 к евро и 10,6-11,0 к юаню.

Динамика рубля и российских рынков будет во многом зависеть от содержания речи президента РФ, ответа Запада и новых санкций. Полагаем, что многие негативные геополитические новости уже заложены в котировки рубля. Поэтому если не будет совсем неожиданного негатива, то рубль имеет шансы продолжить укрепление на следующей неделе.

Поддержку рублю окажет февральский налоговый период, когда экспортеры будут активно продавать валюту для уплаты налогов в бюджет. Также в пользу рубля будут выступать ежедневные продажи юаней в объеме 8,9 млрд руб. в рамках бюджетного правила.