В понедельник, 20 февраля, по итогам торгов рубль закрылся в минусе против основных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 74,50 руб., евро/рубль — на 0,42%, до 79,63 руб., юань/рубль — на 1,02%, до 10,87 руб. Назван источник нового суперкризиса. И это не США

Российская валюта остается под давлением дисбаланса между спросом и предложением, слабости нефтяного рынка, а также сохраняющегося дефицита бюджета. Участники рынка находятся в ожидании новых триггеров к движению.

Сегодня президент РФ Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию. Все внимание на его выступление, поскольку глава государства прокомментирует сложившуюся геополитическую и экономическую ситуацию.

Внешний фон для рубля остается негативным. США намерены принять новые санкции против сфер обороны, энергетики и финансов РФ, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России. Страны Европы пока не пришли к консенсусу по новым санкциям, но договорились их принять к 24 февраля.

Баррель Brent стоит $83,12 за баррель. Во вторник для нефти утро началось со снижения котировок. Ключевая поддержка находится ниже, на $80,40. Если она не устоит, то падение ускорится до $77 на срабатывании защитных стопов по длинным позициям. Чтобы покупатели стали активными, цене нужно закрепиться выше $86 за баррель. Если на торгах в Азии снижаются фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, значит инвесторы сомневаются в силе восстановления экономики Китая после ковидных ограничений. Дополнительное давление на нефтяной рынок исходит от укрепления доллара на валютном рынке. В связи с этим ожидаю роста курса доллара до 75,50 руб. курса евро — до 81,00 руб.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,68%, до 2183,57 п., индекс РТС — на 0,14%, до 921,51 п. Торги начались со снижения индексов, но вышли в плюс на фоне ослабления рубля. Если после отскока зарождающийся импульс не угаснет после выступления В. Путина, то можно рассчитывать на продолжение роста и рассмотреть повышение индекса IMOEX до 2200 п.