В понедельник российский рынок показал волатильную сессию. Обороты торгов подросли по сравнению с предыдущем днем, но в сравнении со средними значениями оставались сдержанными на уровне 33 млрд руб. Политический фактор остается ключевым для рублевых активов. Неопределенность, связанная с предстоящими событиями, способствует повышенной волатильности рынка на фоне разнонаправленных ожиданий отдельных участников. Динамика индекса Мосбиржи в пятницу и понедельник демонстрирует нарастающий оптимизм, но в любой момент ситуация может измениться. До момента снижения неопределенности имеет смысл проявлять осторожность и тщательно взвешивать риски при управлении позициями. Сегодня рынок будет следить за посланием президента РФ. Равнение на послание: рубль под давлением

Ожидается, что лидер страны прокомментирует сложившуюся геополитическую и экономическую ситуацию и может дать какие-то новые вводные по политическому курсу. Завтра состоится Совет Федерации, посвященный изменениям в бюджетном и налоговом законодательстве. Основные темы: изменение методики расчета цен на нефть Urals для целей налогообложения, а также добровольный взнос в бюджет от крупных компаний общим объемом до 300 млрд руб. Интрига в том, какие конкретно компании сделают этот взнос.

Нефть остается в районе $83

С начала года цены на Brent колеблются вокруг отметки $83 за баррель. В понедельник котировки оставались в районе средних значений. Угроза сокращения спроса из-за глобальной рецессии компенсируется ожидаемым восстановлением экономики Китая и сокращением добычи в России. Для российских нефтяников стабильность цен можно назвать позитивным фактором, хотя они уже давно существуют в своей обособленной ценовой реальности, которая для внешнего наблюдателя остается загадкой. Кроме того, остается неизвестной фактическая налоговая нагрузка после предстоящих поправок в Налоговый кодекс, потери из-за эмбарго в ЕС, а также распределение мартовского сокращения добычи между отдельными компаниями. В таких условиях дисконт в бумагах нефтяников в моменте выглядит оправданным. Рубль снова идет вниз.

На валютном рынке сохраняется слабость рубля. Попытка укрепления не получила поддержки, в результате чего ключевые иностранные валюты по итогам дня вновь выросли. Сильнее других по отношению к рублю выглядит китайский юань, прибавивший 1% и полностью отыгравший потери предыдущего дня. Между тем валютное ралли может быть близко к завершению. Спокойное прохождение ближайших сессий может способствовать укреплению рубля и коррекции по парам USD/RUB, CNY/RUB.

«Полюс» растет перед отчетом

Второй день подряд акции золотодобытчика показывают дневной рост в районе 3%. Это может быть связано с позитивными надеждами, которые участники рынка возлагают на сегодняшнюю публикацию операционных результатов. Ожидается восстановление продаж золота после резкого падения в прошлом полугодии на фоне логистических проблем. По факту реализации прогноза может наблюдаться фиксация прибыли по длинным позициям. «Русал» отыгрывает рост цен на алюминий. Бумаги закрыли день ростом на 2,1% на фоне подорожания алюминия. Если восходящая динамика цен на металл продолжится, котировки «Русала» могут получить хорошую поддержку.

Американские инвесторы возвращаются

В США вчера завершились длинные выходные. В понедельник торги не проводились в связи с Днем президентов. Сегодня торги возобновляются. Утром фьючерс на S&P 500 снижается на 0,4%. По американскому рынку предпосылок для дальнейшего устойчивого роста немного в условиях ожидаемого дальнейшего роста ставок и удержания их длительный период на высоком уровне. В среду инвесторы будут оценивать сигналы, которые ФРС пошлет с публикацией протоколов последнего заседания. Сегодня сезон отчетов продолжат крупные ритейлеры.