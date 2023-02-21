Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,4%. Исключение составляет рынок Японии, теряющий 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,1%, торгуясь в районе 83,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне роста ставок. Также сегодня выйдет статистика по продажам жилья на вторичном рынке в Штатах.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, закончив сессию в районе 2 184 пунктов. Отметим, что в первой половине дня наши акции находились под давлением, однако к концу сессии рынок смог отыграть потери и перейти к росту. Сегодня с утра ожидаем активизации продаж в российских бумага, чему будет способствовать ухудшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи может растерять вчерашний рост, вернувшись к уровням закрытия прошлой недели. При этом наш рынок продолжает движение под сопротивлением, расположенным на уровне 2 200 пунктов. На наш взгляд, до его пробоя говорить о возможности перехода рынка к полноценному росту преждевременно.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар, евро и юань прибавляют 0,6%, 0,4% и 0,3%, торгуясь в районе 74,9, 79,9 и 10,9 рубля соответственно. Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Пока национальной валюте не удалось воспользоваться поддержкой, оказываемой экспортерами в рамках подготовки к налоговым выплатам. Однако рост предложения иностранной валюты с их стороны продолжит расти, что как минимум сдержит ослабление рубля, а при благоприятных условиях позволит ему отыграть потери понедельника.