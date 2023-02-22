Во вторник, 21 февраля, рубль показал смешанную динамику — упал к доллару и евро, подрос против юаня. Во время ослабления рубля пары доллар/рубль и евро/рубль двигаются в виде V — образной модели. В первой половине дня он укрепляется, а к закрытию торгов (19:00 мск) уходит в минус, превышая уровень закрытия предыдущего дня. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 75,04 руб., евро/рубль — на 0,59%, до 80,10 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,18%, до 10,85 руб.

Ключевым событием для российских инвесторов было послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Реакция рынка была сдержанной на послание. Из речи главы государства можно выделить позитивные сигналы для российской экономики. Валовый внутренний продукт упал не так сильно, как предрекали западные политики в начале СВО. Инфляция стабильная и ожидается ее снижение. Безработица находится на историческом минимуме. Увеличилась доля российского рубля в международных расчетах. Финансовая система стабильная, отечественные банки работают с прибылью.

В среду, 22 февраля, утренняя сессия открылась небольшим ростом по рублевым парам. Внешний фон ухудшился для нацвалюты. Политический фактор продолжит играть ключевую роль в динамике рубля. Отсутствие повышения цен на нефть также давит на рубль, потому что от стоимости нефти зависит валютная выручка экспортеров и наполняемость бюджета. По курсу доллара ожидаю повышения до 75,70 руб., по евро — до 80,80 руб.

На торгах в Азии баррель Brent стоит $82,80. Из важных событий на сегодня стоит выделить публикацию протоколов заседания FOMC. Для внутридневной торговли можно выделить ценовой диапазон $81,50-$84,50. Ключевые уровни поддержки и сопротивления находятся на отметках $80,50 и $86,00 соответственно.

В связи с национальным праздником «День защитника Отечества» на Мосбирже укороченная неделя. Сильного ослабления российской валюты не жду, поскольку возможны продажи валюты экспортерами для крупных налоговых платежей в конце месяца (28 февраля). Также кто-то захочет выйти из длинных позиций перед длинными выходными, чем поддержат рубль.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,32%, до 2212,42 п., индекс РТС — на 0,81%, до 928,98 п. За счет ослабления рубля индексу Мосбиржи удалось частично восстановиться с 2140 п. Фаза ослабления рубля еще не завершилась. По индексу ожидаю роста до 2245 п.

Европейские политики планируют окончательно согласовать новый десятый по счету пакет санкций против России. В 22:00 мск выйдут протоколы заседания ФРС. Ожидаются качели доллару и рисковым активам. Волна с мировых бирж докатится и до Мосбиржи, но окажет слабое влияние.