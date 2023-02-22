Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения днем ранее, сегодня прибавляют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,3%, торгуясь в районе 82,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции и индексу делового климата в Германии, а также протоколов последнего заседания ФРС США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, поднявшись до 2 212 пунктов. Сегодня утром продажи в российских акциях могут активизироваться, чему способствует ухудшение внешнего фона и, в частности, снижение цен на нефть. При этом индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2 200 пунктов, что сохраняет шансы на развитие сценария среднесрочного восстановления нашего рынка с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов. В случае же если индексу Мосбиржи не удастся удержать позиции выше данной отметки, наиболее вероятным станет развитие сценария коррекционного снижения с ближайшей целью в районе 2 000 — 2 050 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. Так, к 8.45 мск юань подтягивается на 0,2%, поднявшись до 10,87 рубля, доллар и евро удерживают позиции у уровней закрытия предыдущего дня, торгуясь в районе 75 и 80 рублей. Отметим, что вчера рубль вновь ослаб, несмотря на рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а фактором, компенсирующим поддержку со стороны экспортеров, выступило ухудшение ситуации в ценах нефть. Сегодня в ходе сессии рубль предпримет очередную попытку роста, в результате чего пара доллар/рубль может сделать существенный шаг к 74 рублям. При этом в рамках сценария коррекционного восстановления рубля до конца февраля американская валюта может отступить в район 72 — 72,5 рубля.