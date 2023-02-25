Российская валюта в течение завершившейся укороченной рабочей недели продолжила слабеть против основных торгуемых на Московской бирже валют, третью неделю подряд обновляя минимумы с апреля прошлого года.

В итоге, доллар на неделе максимально подскакивал до 76,36 рубля, евро — до 80,78 рубля, а юань — до 11,02 рубля.

Таким образом, рубль остался под давлением геополитических и санкционных рисков, в условиях которых экспортеры не спешили продавать валютную выручку, особенно в период длинных выходных в России.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на неделе продолжил сползать в направлении уровня 80 долларов за баррель сорта Brent (минимуму с 6 февраля), однако затем — к завершению недели — он все же коррекционно отскочил к отметке 83 доллара.

Давление на нефтяные котировки исходило от оценок минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 7,6 миллиона баррелей (1,6%), до 479 миллионов баррелей. При этом ожидалось повышение показателя лишь на 2,1 миллиона баррелей.

Кроме того, на рынке сохраняются опасения, что ФРС США будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, что негативно отражается на перспективах мировой экономики и соответственно — нефтяного спроса.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США на неделе оттолкнулся от локального минимума (около 103,8 пункта) и пошел вверх — в район отметки 105,3 пункта — к максимумам с 6 января. Это сигнал охлаждения спроса на рисковые активы.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 1,84 рубля до 76,13 рубля, евро — на 1,08 рубля до 80,38 рубля, юаня — на 21 копейку до 10,97 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 6,35 тысячи против 6,2 тысячи неделей ранее.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ СОХРАНЯЛОСЬ

Рубль начал рабочую неделю попытками продолжить коррекцию вверх против основных торгуемых валют. Рубль уверенно слабел с начала февраля, непрерывно обновляя минимумы с апреля прошлого года. В частности, доллар в начале недели подскакивал до 75,3 рубля, подорожав с начала месяца на 5,48 рубля. Это делало заманчивой фиксацию прибыли от продажи иностранной валюты за рубли.

Однако коррекционный период оказался краткосрочным, и инвалюты опять пошли вверх, обновляя максимумы за 10 месяцев. Санкционные риски, факт укороченности рабочей недели и предстоявшие важные геополитические события недели подталкивали к покупкам подешевевшей инвалюты.

Заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию, касающиеся экономической сферы, оказали краткосрочную поддержку рублю.

Глава государства, в частности, заявил, что Запад пытался смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль, заставить страдать граждан, однако российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции.

Доля рубля во внешнеторговых расчетах РФ удвоилась и составила треть, а с учетом валют дружественных стран — более половины, а благодаря хорошему платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, "кланяться и клянчить деньги", добавил он.

Российские банки работают устойчиво, стабильно, а банковский сектор России в прошлом году сработал с прибылью в 203 миллиарда рублей, показатель "приличный", также сказал Путин.

Однако затем рубль опять попал под давление на фоне реакции США и ЕС на приостановку Россией участия в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Середину недели рубль провел в консолидации, игроки рынка перед выходным в четверг ожидали анонсированных санкций от Запада, прежде всего в отношении российской финансовой сферы.

ПРОГНОЗЫ

Завершение укороченной недели рубль провел в активном ослаблении к инвалютам и выходу на очередные минимумы с апреля 2022 года. Это поддерживалось низкой ликвидностью "праздничной сессии" в условиях продолжающихся выходных в России.

Великобритания в пятницу расширила санкции против банков "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург" и МТС-банка. США расширили санкции в отношении РФ, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица. В новом санкционном списке США обозначены главы российских регионов, руководители и предприниматели. В числе попавших под санкции компаний — предприятия горнодобывающего сектора и финансовой сферы.

При этом аукционы Минфина по размещению ОФЗ показали на неделе падение спроса на рублевый долг и повышение его доходности. Так, ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом и погашением в августе 2029 года всего на 7,253 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 51,84 миллиарда. Доходность превысила 10% годовых. Первый же аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом и погашением в июле 2036 года Минфин России признал несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Тем не менее, на следующей неделе можно рассчитывать на некоторое укрепление рубля — по мере довольно спокойного прохождения длинных выходных. Пик налогового периода февраля должен повысить предложение валюты на продажу, тем более, по привлекательным курсам. Так, с начала февраля доллар максимально подскакивал уже на 6,54 рубля. В итоге валюта США может для начала сползти ниже 75 рублей, а потом и сходить в середину диапазона 70-75 рублей.