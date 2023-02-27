Российский рынок акций завершал прошлую неделю ростом. Индекс МосБиржи остался чуть выше 2200 п. Важные геополитические события прошли, что обеспечило некоторый приток инвесторов, которые ранее временно закрывали или хеджировали длинные позиции.

Лучше рынка в ближайшие сессии могут выглядеть акции экспортеров на фоне ускоренного ослабления рубля. Тем не менее пока речь о полноценном трендовом росте индекса МосБиржи не идет. Он сейчас остается в рамках широкого бокового коридора, который тянется с ноября.

Новые санкции

США, Великобритания и ЕС ввели новые пакеты санкций, затронувшие множество физических и юридических лиц. В частности, они коснулись ряда банков, в том числе публичных.

По 5% в пятницу потеряли акции банка "Санкт-Петербург" и "Уралсиба" на фоне ограничений США. В то же время акции МКБ почти никак не отреагировали на попадание в американский SDN-лист, так как кредитная организация ранее уже была под санкциями ЕС.

Еще не заложено в котировки TCS Group попадание под ограничения ЕС Тинькофф Банка. В пятницу расписки TCS в расчете на то, что санкции не будут введены, даже выросли на 6%. Но в субботу ЕС все-таки включил в Тинькофф Банк, так что сегодня бумаги могут быть в числе аутсайдеров на российском рынке с самого старта торгов.

Ограничения на алюминий из России

США с 10 марта вводят 200%-ную пошлину на импорт алюминиевой продукции из РФ. На этом фоне акции РУСАЛа упали на 1,7%. Продажи компании в США были менее 10% от выручки. Теперь РУСАЛу придется переориентировать поставки в другие регионы, возможно, с чуть более низкой маржинальностью.Новость умеренно негативна, но вопрос в том, как быстро удастся найти новых покупателей.

Слабый рубль

Курс USD/RUB завершал прошлую неделю на максимумах с апреля — около 76. В это же время евро поднялся выше 80, а юань — до 11. Снижение рубля в последние недели приобрело трендовый характер.

По доллару верхняя граница тренда сейчас проходит около 77. В то же время ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной, а цены на газ приостановили снижение. Волна роста USD/RUB выглядит чрезмерной. В ближайшее время возможно торможение этой тенденции.

Худшая неделя в 2023

Американский рынок акций показал самую слабую неделю в этом году. В пятницу индекс S&P 500 потерял 1%, опустившись ниже 4000 п. — все сектора закрывались в минусе. Отыграно уже более половины того уверенного роста, который был показан на рынке в начале года. Все это происходит на фоне поступательного роста индекса доллара.

Кроме того, участники рынка с каждой неделей все больше закладываются на то, что на следующем заседании ФРС может поднять ключевую ставку не на 25 б. п., а сразу на 50 б. п. (до 5,00-5,25%). Согласно оценкам FedWatch Tool, вероятность такого сценария уже 28%.

Сезон закрывается

В США сезон отчетов близок к завершению. Отчитались 94% компаний из состава S&P 500. Результаты не самые впечатляющие. Падение показателя EPS по S&P 500 составляет порядка 4,8%. Заканчивать сезон отчетов на этой неделе будут ритейлеры Macy's, Target, компании Salesforce, HP, а также нефтяной любимчик Баффета Occidental Petroleum.