На минувшей неделе рубль подешевел по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась 2,48%, до 76,13 руб., евро/рубль — на 1,36%, до 80,38 руб., юань/рубль — 1,91%, до 10,96 руб. Повышенная волатильность наблюдалась 20 и 24 февраля. После 23 февраля курсы иностранных валют обновили максимумы на фоне геополитических и санкционных рисков.

Ослабление рубля вызвали введенные новые санкции против России Британией, США, Канадой и ЕС. Западные страны очень старались успеть ввести санкции в день годовщины спецоперации. Учитывая, что время длительных праздников торговые объемы были пониженными, ослабление рубля было сдержанным. Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар в начале марта

За год рубль пережил тысячи санкций, поэтому у него сейчас развилась "санкционная резистентность" (невосприимчивость к санкциям). Ее можно сравнить с инсулинорезистентностью, когда снижается чувствительность клеток к гормону инсулину. Высокий показатель инсулина приводит к диабету. Россия пытается справиться с западными санкциями, чтобы не допустить полной изоляции и окончательно избавиться от зависимости западных стран.

В пятницу в 16:30 мск. вышел отчет. Инфляция в США, измеряемая индексом цен на личное потребление (PCE), выросла до 5,4% в годовом исчислении в январе с 5,3% в декабре. Значение оказалось выше прогноза 4,9%. Годовой базовый индекс цен PCE вырос до 4,7% с 4,6% за тот же период по сравнению с прогнозом в 4,3%. В месячном исчислении базовая инфляция PCE и инфляция PCE выросли на 0,6%.

Оптимистичные данные по инфляции в США усилили ястребиные опасения ФРС, а также обеспечили рост доходности казначейских облигаций США, что оказало сильное давление на фондовые рынки США. Именно поэтому рубль сильнее ослаблялся к доллару США, чем к другим валютам.

В понедельник, 27 февраля, торги по рублевым парам открылись ростом. Курс доллара повышался до 76,48 руб., курс евро — до 80,70 руб. Баррель Brent стоит $82,80. Цена отскочила от $80,38, однако риск упасть до $77 за баррель составляют больше 80%.Вероятнее всего, давление на покупателей снизится после роста цены выше $85,00 за баррель. Чем ниже цена на нефть, тем меньше валютная выручка экспортеров и выше курсы валют.

На момент написания обзора рубль вышел в плюс — коррекция, которую могут вызвать экспортеры продаже валютной выручки экспортерами для налоговых выплат 28 февраля. Пройдут налоговые выплаты, ослабление рубля усилится на фоне дефицитного бюджета и возросших геополитических рисков. Ключевым уровнем сопротивления по доллару выступает 80 руб., евро — на 85 руб., юаню — на 11,30 руб. Не забываем о том, как действовал ЦБ в прошлом году. При прорыве уровня 82 руб. за доллар Банк России, вполне очевидно, снова начнет закручивать гайки на валютном рынке через запрет коротких позиций и увеличения комиссии покупку валюты на Мосбирже.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,20%, до 2208,03 п., индекс РТС — на 1,64%, до 914,16 п. Торги проходили на пониженных торговых оборотах. Участники рынка не смогли отреагировать на принятые пакеты новых санкций от США, ЕС и Великобритании. С открытия рынка под давлением окажутся акции банка "Тинькофф". В других попавших под санкции банки заявили, что санкции не повлияют на работу. В случае падения всех акций входящих в индекс Мосбиржи, от индекса ожидаем падения до 2175. Рост его на сегодня не просматривается.