Российский рынок акций в понедельник показал уверенный подъем на повышенных оборотах. Как бы это нелогично не выглядело, но факт введения санкций обеспечил возврат покупателей, которые ранее проявляли осторожность.

В результате индекс Мосбиржи может уже в ближайшее время вернуться в рамки растущего тренда и обновить максимумы последних месяцев (2290 п.). Важный позитивный момент: вчерашнее укрепление рубля не оказало негативного влияния на акции экспортеров. Металлурги, угольщики и многие представители нефтегазового сектора показали положительную динамику.

Качели в TCS Group

Расписки TCS упали на 3,7% и показали худший результат в составе индекса Мосбиржи. Но это снижение можно записать в актив, ведь в моменте просадка составляла 12% на фоне негативной реакции инвесторов на санкции ЕС. А если учесть пятничный рост котировок на 6%, от получается, что бумаги TCS и вовсе выросли после объявления внешних ограничений. Очень сильный результат.

Ослабление рубля остановилось

После продолжительного роста валютных курсов рубль наконец-то начал укрепляться. Пара USD/RUB показала самое сильное дневное снижение с января, опустившись с 76,5 до 74,5.

Вместе с тем никакого уверенного роста цен на нефть не происходило. А цены на газ в Европе даже приблизились к минимальным с 2021 г. $500 за тыс. куб. м. Текущий локальный спрос на рубль — это именно наша внутренняя история, во многом связанная с активизацией продаж со стороны экспортеров и общей накопленной перекупленностью иностранной валюты.

Еще одна попытка отскока в США

На рынке акций США в понедельник наблюдалась еще одна робкая попытка отскока после распродаж в предыдущие дни. Индекс S&P 500 прибавил всего лишь 0,3%. Внутридневная динамика при этом была негативная, что по-прежнему отражает локальную слабость рынка. По итогам февраля индекс может потерять около 2-2,5%.

Среди громких имен на 8% выросли акции Zoom на фоне превышения ожиданий по чистой прибыли и выручке, а также сильного прогноза на 2023 г. В то же время ставшие популярными из-за покупок Баффета акции Occidental Petroleum потеряли 1% после более слабого отчета, чем в среднем ждали аналитики.

Tesla и самый богатый Маск

Акции Tesla в понедельник были в числе лидеров роста среди крупных компаний и прибавили 5,5%. За неполные два месяца подъем с минимумов составил 100%. И вчерашняя динамика бумаг позволила Илону Маску вновь стать самым богатым человеком на планете ($187 млрд), обойдя Бернарда Арно ($185 млрд).

Нефтяные поставки

Поставки из РФ в Польшу по трубопроводу "Дружба" приостановлены. Транснефть ссылается на отсутствие необходимых документов от польской стороны, в том числе подтверждающих оплату. Плановый объем поставок в феврале был на уровне 58 тыс. б/с. Это около 10% всего нефтяного импорта страны. Для России это тоже скромный объем, который не влияет на ситуацию в отрасли. А вот для Татнефти, с которой у польской Orlen заключен контракт, это значительная величина. Если выпадение поставок затянется, то это может негативно сказаться на финансовых результатах компании.

В то же время российский морской экспорт нефти на прошлой неделе оставался вблизи максимумов: 3,63 млн б/с против средних за 4 недели — 3,4 млн б/с. Поставки сократились на Черном море и в Арктике, но рост в Тихом океане компенсировал это. Нефтяные котировки Brent остаются относительно стабильными. Возможно продолжение консолидации в районе $80-85.