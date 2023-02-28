В понедельник, 27 февраля, рубль закрылся в плюсе, уверенно частично отыграв потери, которые понес в пятницу после введения новых западных антироссийских санкций. Пара доллар/рубль снизилась на 2,01%, до 74,60 руб., евро/рубль — на 1,36%, до 79,29 руб., юань/рубль — на 2,33%, до 10,71 руб.



На утренней сессии рубль обновил минимумы, а с дневной сессии стал дорожать по всему рынку. Курс доллара упал до 74,50 руб. с 76,48 руб., курс евро — до 78,80 руб. с 80,70 руб.

Давление на валюты оказали нисходящая коррекция по доллару США и повышенный спрос на рублевую ликвидность для перечисления налогов в бюджет. Сегодня (28 февраля) компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет все налоги, включая НДПИ, НДД и акцизы.



Не исключаю, что российские банки, которые попали под санкции, могли "скидывать" иностранную валюту, чтобы не потерять ее. Если это так, то продажи могли сыграть в пользу российской валюты.



По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,12%, до 82,36 руб. Покупатели находятся в слабой позиции и неспособны отражать наступление продавцов.

Внимание инвесторов сосредоточено вокруг дальнейших действий Федеральной резервной системы США в отношении ключевой ставки. Данные об ускорении индекса PCE возобновили опасения по поводу длительного повышения процентных ставок ФРС США до 6% годовых.



Во вторник, 28 февраля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,16. Утренняя сессия открылась снижением по рублевым парам. Пара доллар/рубль просел до 73,98 руб., курс евро/рубль — до 78,39 руб., юань/рубль — до 10,61 руб. На дневном таймфрейме сформировался медвежий сигнал по доллару. Поддержкой для доллара выступает зона 73,25-74,35 руб. Закрытие дня ниже ее откроет продавцам дорогу к 73,55 руб. После прохождения укрепление рубля может ускориться в моменте.



Позиции рубля остаются шаткими. Если торги завершатся в районе 75,50 руб., то после недолгой консолидации (2-3 дня) стоит ожидать продолжения ослабления национальной валюты. Нужно дождаться завершения налогового периода и посмотрим на сегодняшние итоги торгового дня.



Индекс Мосбиржи вырос до 1,50%, до 2241,10 п., индекс РТС — на 3,41%, до 945,26 п. Новые санкции не вызвали панических продаж рубля и акций. Значительное снижение показали акции TCS Group (-3,67%) и Санкт-Петербургская биржа (-1,33%). Неплохой рост показали акции Московской биржи (+4,4%) и Сбербанка (+3,4%). Сильное укрепление рубля не повлияло на динамику акций экспортеров. Вероятно, реакция будет сегодня, поскольку укрепление рубля продолжилось.

На сегодня ожидаем умеренного снижения к уровню 2215 п. Если рост продолжится с новой силой, игнорируя укрепление рубля, то тут стоит рассмотреть цель в районе 2272 п.