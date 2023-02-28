Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. Ведущие Азиатские площадки не демонстрируют существенных изменений. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней предыдущего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 82,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения инвесторов, выделим публикацию статистики по индексу доверия потребителей в США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 1,5%, закончив сессию в районе 2 241 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем бокового движения российского рынка. Внешний фон не способствует направленному движению российских акций что и отразится в динамике индекса Мосбиржи. Стоит отметить, что наш рынок продолжает удерживать позиции выше 2 200 пунктов, что говорит о сохранении шансов на продолжение восстановления. При этом для подтверждения сценария восстановления с целями 2 400 — 2 500 пунктов индексу Мосбиржи необходимо преодолеть максимумы первой половины февраля, установленные чуть ниже 2 300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль продолжает тенденцию понедельника, укрепляясь по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и юань теряют 0,6% и 0,7%, торгуясь в районе 74,2 и 10,63 рубля соответственно, евро отступает на 0,9%, снизившись до 78,5 рубля. В ходе сессии национальная валюта попытается продолжить волну укрепления на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на сегодня. Однако во второй половине дня поддержка со стороны экспортеров начнет слабеть, что позволит основным мировым валютам отыграть часть потерь, понесенных в рамках начала текущей недели. На наш взгляд, в сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может закончить сессию вторника в районе 74 — 74,5 рубля.