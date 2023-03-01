В последний день зимы рубль вернулся к снижению. Активность продавцов валюты на внутреннем валютном рынке наблюдалась в первый час утренних торгов. Курс доллара снижался до 73,98 рубля, курс евро — до 78,39 рубля. Как только прошли дневные объемы экспортной выручки, рубль растерял всю прибыль и к закрытию торгов перешел в отрицательную область. Пара доллар/рубль повысилась на 0,49%, до 74,97 рубля, евро/рубль — на 0,20%, до 79,45 рубля, юань/рубль — на 0,65%, до 10,78 рубля.

В среду, 1 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по 83,87 доллара (+0,91%) за баррель. Резкий рост нефтяных котировок вызван опубликованной статистикой в Китае. Показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Китая ощутимо превысили прогнозы. Восстановление экономики Китая после отмены антиковидных ограничений является ключевым драйвером для подорожания нефти. Покупателям удалось пройти сопротивление 84,50 доллара. На основании технических факторов можно ожидать восстановления котировок до 75 долларов за баррель.

Отчет Американского института нефти (API) был проигнорирован. На прошлой неделе запасы нефти могли увеличиться на 6,2 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов снизиться на 1,7 млн баррелей и 0,3 млн баррелей соответственно. На американской сессии выйдет отчет Минэнерго США. Ожидается умеренный рост запасов нефти на 500 тыс. баррелей. Официальный отчет ОПЕК будет опубликован 14 марта.

Налоговый период завершился. Российская валюта осталась без поддержки. Усиление санкционного давления и сокращение объема поступающей валютной выручки, увеличивают дефицит бюджета. Из-за отсутствия позитивных факторов для укрепления рубля пары доллар/рубль и евро/рубль могут быстро вернуться к недавним максимумам. В связи с этим ожидаю восстановления курса доллара до 75,80 рубля, курса евро — до 80,25 рубля.

Рост нефтяных котировок сдержит рубль от резкого ослабления. На момент написания обзора курс доллара подорожал на 0,39%, до 75,26 рубля, курс евро — на 0,28%, до 79,67 рубля.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,54%, до 2253,16, индекс РТС — на 0,10%, до 946,23. На фоне роста цен на нефть сильную динамику вчера показывать нефтяники: акции ЛУКОЙЛа прибавили 2,23%, бумаги Татнефти — на 3,86%, Сургутнефтегаза — 1,11%. После выхода китайской статистики рост цен на нефть продолжился. С открытия рынка можно ожидать роста индекса Мосбиржи. Цель на сегодня составляет 2282-2285.