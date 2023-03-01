МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 9,895 млн барр 6,203 млн барр (факт)
1:00 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль) -17,1 -6,4 (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 8,4% 7,4% (факт)
3:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (4кв2022) 5,9% 2,7% (факт)
3:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,7% 0,5% (факт)
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (февраль) 52,9 56,4 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 50,1 52,6 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (февраль) 54,4 56,3 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль) 49,2 51,6 (факт)
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -5,3% 0,2%
11:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль) -0,6% -0,4%
11:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль) 1,1% -0,9%
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 48,4 49,1
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 50,4 51
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 47,9 47,9
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 46,5 46,5
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (февраль) -15 тыс 9 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (февраль) 5,5% 5,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 48,5 48,5
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 49,2 49,2
13:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
13:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
13:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 1% 0,6%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 8,7% 8,5%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 47,8 47,8
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль) 50,6  
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль) 47,4 48
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 7,648 млн барр 0,44 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,7 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (февраль) 52,6 53,6
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (январь) -10,5% -8,6% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (январь) 3,7% 4% (прогноз)
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2022/2022    
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022    
  RUB Фосагро — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.03.2023, в заочной форме, повестка пока не определена)    
  RUB Иркутскэнерго — прекращение листинга акций на Московской бирже    