События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 марта
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|9,895 млн барр
|6,203 млн барр (факт)
|1:00
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль)
|-17,1
|-6,4 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|8,4%
|7,4% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (4кв2022)
|5,9%
|2,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,7%
|0,5% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (февраль)
|52,9
|56,4 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|50,1
|52,6 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (февраль)
|54,4
|56,3 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль)
|49,2
|51,6 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-5,3%
|0,2%
|11:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль)
|-0,6%
|-0,4%
|11:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль)
|1,1%
|-0,9%
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|48,4
|49,1
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|50,4
|51
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|47,9
|47,9
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|46,5
|46,5
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (февраль)
|-15 тыс
|9 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (февраль)
|5,5%
|5,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|48,5
|48,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|49,2
|49,2
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|1%
|0,6%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|8,7%
|8,5%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|47,8
|47,8
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль)
|50,6
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль)
|47,4
|48
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|7,648 млн барр
|0,44 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,7 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (февраль)
|52,6
|53,6
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|-10,5%
|-8,6% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (январь)
|3,7%
|4% (прогноз)
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2022/2022
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022
|RUB
|Фосагро — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.03.2023, в заочной форме, повестка пока не определена)
|RUB
|Иркутскэнерго — прекращение листинга акций на Московской бирже
https://1prime.ru/experts/20230301/839940483.html