1 марта 2023 года на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "турецкая лира – российский рубль" и "гонконгский доллар – российский рубль".

Фьючерсы на данные пары нужны для хеджирования курсов базовых валют.

Если говорить про турецкую лиру и гонконгский доллар, то их используют компании, ведущие хозяйственную деятельность в данных валютах, заключающие контракты, покупающие товары и т.д.

В текущий момент есть запрос рынка на данные инструменты, они не заменяют, а дополняют текущую картину.

В будущем эти пары могут показывать серьезные объемы торгов.

Сейчас основные объемы торгов на российском валютном рынке приходятся на доллар, евро и юань. А новым валютам надо дать время расторговаться.