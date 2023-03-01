Зачем нам фьючерс на пары турецкая лира/ рубль и гонконгский доллар/ рубль?
1 марта 2023 года на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары "турецкая лира – российский рубль" и "гонконгский доллар – российский рубль".
Фьючерсы на данные пары нужны для хеджирования курсов базовых валют.
Если говорить про турецкую лиру и гонконгский доллар, то их используют компании, ведущие хозяйственную деятельность в данных валютах, заключающие контракты, покупающие товары и т.д.
В текущий момент есть запрос рынка на данные инструменты, они не заменяют, а дополняют текущую картину.
В будущем эти пары могут показывать серьезные объемы торгов.
Сейчас основные объемы торгов на российском валютном рынке приходятся на доллар, евро и юань. А новым валютам надо дать время расторговаться.
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