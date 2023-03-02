События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 марта
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2022)
|9,8%
|7,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (январт)
|15,3%
|-27,6% (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,485%
|0,5% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|70,7 тыс
|11,5 тыс
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,3%
|5,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|8,6%
|8,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (январь)
|6,6%
|6,6%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|192 тыс
|195 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2022)
|3%
|2,6%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2022)
|1,1%
|1,6%
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.02)
|582,1 млрд долл (на 17.02)
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за февраль
|RUB
|Мосэнерго — СД (бизнес-план ПАО на 2023-2025, ключевые показатели деятельности на 2023, утверждение общей структуры ПАО)
|RUB
|Фосагро — СД (финансовые результаты за 2022, рекоменд. по фин. див-дам 2022, вопросы подготовки ГОСА)
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) — див-д 2021
|780 (фин2021+1П2022) + 318 (9м2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230302/839950893.html