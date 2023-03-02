VK рассматривает переезд с Британских Виргинских островов в Калининградскую область. Бумаги компании выросли на 2,5%.

Сообщение о редомициляции ранее уже поступало от самой компании, так что влияние новости о конкретном месте новой регистрации лишь локально позитивно. В отличие от других иностранных эмитентов VK не платит дивидендов, так что редомициляции для инвесторов не так важна, ведь выплаты все равно не ожидаются. Важное сегодня Московская биржа отчитается об оборотах торгов за февраль. Состоится заседание совета директоров ФосАгро. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г. Однако это могут быть выплаты лишь за IV квартал, так как ранее компания уже направляла акционерам дивиденды за I полугодие и 9 мес. 2022 г.

Рынок США все еще слаб

Индекс S&P 500 в среду потерял еще 0,5%. Поводов для отскока по-прежнему не появляется. Внутридневная динамика последних сессий не вызывает оптимизма, а наоборот, указывает на риски того, что после неудачных попыток возобновить рост любой, даже небольшой новый драйвер, может спровоцировать чрезмерную негативную реакцию и ускорение распродаж.

Ставки растут

Одновременно со слабостью американского рынка акций мы наблюдаем за ростом доходностей по гособлигациям США (US Treasuries). Ставки по 10-летним облигациям закрепились выше 4% максимумы с ноября 2022 г. А по 2-леткам уже почти 5%, чего не было с 2007 г. Это делает текущие мультипликаторы S&P 500 неоправданно высокими, так что в этом плане оснований для роста рынка акций сейчас нет. Наоборот, чтобы оценка достигла справедливых значений индекс S&P 500 должен снизиться при прочих равных.

День инвестора Tesla

Компания провела презентацию для инвесторов. По словам руководителей, цель производить 20 млн электромобилей в год к 2030 г. против 1,31 млн в 2022 г. Большинство аналитиков, комментируя презентацию, отметили, что Илон Маск и менеджмент Tesla сосредоточились на прошлых результатах, но мероприятие не содержало подробностей о любых новых продуктах, моделях авто или услугах. На этом фоне на послеторговой сессии котировки акций Tesla рухнули на 7%.