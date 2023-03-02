В 13:00 на рынке образовалась негативная динамика из-за неподтвержденных сообщений об экстренном совещании Совбеза, которые опроверг пресс- секретарь президента Дмитрий Песков. К 15:00 рынок начал выравниваться, Индекс Мосбиржи снижается на 1%, РТС на 1,37%.

Хуже других чувствует себя сектор Химии и нефтехимии —1,7%. Главный игрок сектора Фосагро (PHOR) теряет 1,3% в ожидании финансовых результатов за 2022 по МСФО.

Также неуверенно ведет себя сектор финансов —1,3%. Без новостей, но с приличным объемом торгов в размере 680 млн руб. снижается на 3% Московский Кредитный Банк (CBOM).

На фоне снижения цен на металлы также неважно себя чувствуют отечественные металлодобытчики: Норникель —1,4%, Полиметалл —1,6%.