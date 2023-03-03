МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
2:00 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь) 1,35 1,35 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль) 4,3% 3,3% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (февраль) 0,1% 0,3% (факт)
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -4,2% -4,9% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 52,3 54 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (февраль) 52,9 55 (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (январь) 10 млрд евро 11 млрд евро
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 52,7 54,3
11:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 51,2 53,1
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 52,8 52,8
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 51,3 51,3
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (февраль) 52,3 52,3
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 53 53
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (февраль) 53 53
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 53,3 53,3
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (январь) -7,3% 1,5%
16:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (4кв2022) 0,6%  
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (февраль) 50,2  
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль) 50,5  
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (февраль) 50  
18:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (февраль) 55,2 54,5
19:45 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 600  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 753  
23:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -18,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 243,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 160,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -15,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -222,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -30,6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -20,1 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -8,3 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 150,5 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль) 48,7 53,1
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022    
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022    
  RUB Таттелеком — СД (годовой отчет за 2022, рекоменд. по див-дам 2022) 0,04285 — див-д 2021  
  RUB Русагро — СД (перенесен с 27.02.2023)    