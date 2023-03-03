События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 марта
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь)
|1,35
|1,35 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль)
|4,3%
|3,3% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (февраль)
|0,1%
|0,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-4,2%
|-4,9% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|52,3
|54 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (февраль)
|52,9
|55 (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (январь)
|10 млрд евро
|11 млрд евро
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|52,7
|54,3
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|51,2
|53,1
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|52,8
|52,8
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|51,3
|51,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (февраль)
|52,3
|52,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|53
|53
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (февраль)
|53
|53
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|53,3
|53,3
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (январь)
|-7,3%
|1,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (4кв2022)
|0,6%
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (февраль)
|50,2
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|50,5
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (февраль)
|50
|18:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (февраль)
|55,2
|54,5
|19:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|600
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|753
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-18,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|243,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|160,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-15,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-222,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-30,6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-20,1 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-8,3 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|150,5 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|48,7
|53,1
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022
|RUB
|Таттелеком — СД (годовой отчет за 2022, рекоменд. по див-дам 2022)
|0,04285 — див-д 2021
|RUB
|Русагро — СД (перенесен с 27.02.2023)
https://1prime.ru/experts/20230303/839963321.html