В четверг, 2 марта, рублевые пары закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,22%, до 75,31 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,93%, до 79,45 рубля, юань/рубль — на 0,40%, до 10,86 рубля.

Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам. Курс доллара поднимался по 75,66 рубля, евро — до 80,59, курс юаня — до 10,94. Во второй половине дня евро и юань вышли в плюс на фоне восстановления доллара на валютном рынке. Индекс доллара восстановился до 105,14 после падения до 104,04 1 марта. Доллар подорожал по отношению к основным валютам после публикации статистики по американскому рынку труда.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 февраля, снизилось на 2 тысячи, до 190 тысяч. По прогнозу ожидался рост показателя до 195 тысяч.



В пятницу, 3 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 84,39 доллара за баррель. Цена неплохо стоит, чтобы пройти сопротивление. Допускаю, что на американской сессии покупатели попытаются поднять цену до 86,25 доллара. На американской сессии выйдут индексы деловой активности в производственном и сервисном секторах США за февраль.

Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль восстановилась до 75,59 рубля, евро/рубль — до 80,12 рубля. Если цена на Brent не отскочит от 85 долларов, то с ростом нефтяных котировок рубль может вернуться к 75,35-75,45 рубля к закрытию вечерней сессии.

Ждем результатов экстренного совещания Совета Безопасности России. Мероприятие должно начаться примерно в 12:00 мск. На сегодня это ключевое событие дня для валютного рынка. Во второй половине дня Минфин РФ должен сообщить о новых объемах продажи валюты на март. На февраль объем продаж валюты составлял 160 миллиардов рублей.

Индекс Мосбиржи упала на 1,11%, до 2254,30 пункта, индекс РТС — на 1,38%, до 942,61 пункта. Участники рынка стали фиксировать прибыль по длинным позициям после семидневного роста. Поводом для фиксации послужил инцидент в Брянской области. Все акции индекса завершали вчерашний день в минусе. Уровень 2240 пунктов выступает поддержкой. После встречи Совбеза РФ, есть риски прокатиться до 2195 пунктов.