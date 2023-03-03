Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,6%, а лидером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста днем ранее, сегодня утром несколько корректируются, теряя порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent также отступает на 0,1%, торгуясь в районе 84,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику мировых рынков, выделим публикацию индексов деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которая покажет настроения бизнеса в данном секторе в развитых странах на фоне роста ставок. Также отметим выступления представителей ЕЦБ и ФРС, которые могут повлиять на настроения инвесторов.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, отступив до 2 254 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток российского рынка перейти к восстановлению чему способствует внешний фон. Отметим, что вчера, несмотря на существенные потери, индексу Мосбиржи удалось удержать позиции выше 2 250 пунктов, что говорит в пользу сохранения шансов на развитие сценария восстановления с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов. Для подтверждения данного сценария российскому рынку необходимо подняться выше максимумов февраля, установленных чуть ниже 2 300 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск евро и юань прибавляют 0,8% и 0,5%, торгуясь в районе 80,1 и 10,92 рубля соответственно, доллар подтягивается на 0,4%, поднявшись до 75,6 рубля. В ходе сессии давление на национальную валюту может сохраниться. Несмотря на поддержку со стороны рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent за последние сессии смог подняться в район 85 долларов за баррель, фокус внимания инвесторов сосредоточен на изменении баланса спроса и предложения иностранной валюты, которое способствует ослаблению рубля. В сложившихся обстоятельствах ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций выше 75 рублей и попыток сделать еще один шаг к середине диапазона 75-80 рублей.