Индекс МосБиржи в четверг начал корректироваться после трех уверенных сессий роста. Поводом для локальной фиксации послужили геополитические факторы. Распродажа на рынке совпала с появление сообщений в СМИ об инциденте в Брянской области.

На этом фоне индекс МосБиржи на повышенных оборотах откатился 2240-2250 пунктов. Все бумаги в его составе завершали день в минусе. Если общий фон будет оставаться стабильным, то рынок акций может возобновить подъем в ближайшей перспективе, в том числе за счет экспортеров на фоне относительно слабого курса рубля.

Прибыль банков вырастет

Российские банки в этом году могут заработать 1,5 триллиона рублей чистой прибыли, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. В 2022 году сектору удалось заработать лишь 200 миллиардов рублей. При этом выйти на уровни 2021 года, когда банки получили 2,4 триллиона рублей, будет сложно, потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году.

Вероятно, чуть ли не более половины прибыли сектора может прийтись на Сбербанк, судя по динамике его финансовых показателей в последние месяцы.

Объемы на Мосбирже

Компания отчиталась об обороте торгов в феврале. Общий объем торгов вырос на 1,6% к предыдущему месяцу и составил 83,6 триллиона рублей. Наиболее сильный рост показали: рынок облигаций (+76%), рынок акций (+34,4%), срочный рынок (+24,2%). Влияние отчета на акции Московской биржи нейтральное.

Важные события

МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 год. Ожидаются стабильные значения выручки и EBITDA, а также снижение чистой прибыли. Важнейшим фактором для инвесторов остаются дивиденды. В компании обещали представить новую трехлетнюю дивполитику в начале 2023 года, но пока ничего не было. Надеемся, что какие-то новости появятся на фоне публикации отчета.

РусГидро также опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 года. Сегодня ждем от ФосАгро цифры по дивидендам. Вчера компания назначила собрание акционеров на 24 марта, а размер рекомендованных советом директоров выплат обещали опубликовать 3 марта.

Минфин РФ сегодня объявит размер отклонения нефтегазовых доходов от плановых в марте. Это позволит сделать оценку дальнейших ежедневных операций ЦБ РФ на валютном рынке. В прошлом месяце Банк России продавал юаней на 8,9 миллиарда рублей за сессию.

Рынок США: попытка отскока

Американский S&P 500 обновил в четверг минимумы последних недель, но к концу сессии отскочил и вышел в плюс. Пока это движение не намекает на разворот наверх, а просто укладывается в формат общерыночной волатильности.

Локально поводом для оптимизма стали комментарии члена ФРС Рафаэля Бостика о том, что регулятору нужно повысить ставку на следующем заседании лишь на 25 базисных пунктов (б.п.), а не на 50 б.п. Впрочем, он в этом году не является голосующим членом FOMC.

С другой стороны, и триггеров для резкой распродажи вчера не появлялось. Высокий уровень процентных ставок пока компенсируется ожиданиями уверенного восстановления китайской экономики.

Сильный рост в акциях

Бумаги компании AMD прибавили 3% после появления новостей о том, что знаменитый на Уолл-Стрит инвестор Дэн Леб и его хедж-фонд Third Point приобрели миноритарную долю в чипмейкере.

Котировки Dell Technologies также выросли на 3% на фоне более сильного отчета о прибыли и выручке.

Бумаги Salesforce подскочили на 16% на превышении всех консенсусов по финансовым результатам, а также сокращении штата в интересах повышения прибыльности и расширении программы обратного выкупа акций.