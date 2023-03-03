На этой неделе курс рубля по отношению к доллару успел побывать и выше отметки 76, немного не дойдя до 76,5, и чуть ниже 74, в итоге в конце торговой пятницы он остановился практически посередине: на отметке 75,5 (на момент написания обзора).

На котировки влияло все: и введение в действие десятого пакета санкций, хотя событие было ожидаемым; и насыщенная жизнь российской нефти; и словесные интервенции; и новости из зоны СВО; и даже валютные интервенции Минфина РФ тоже, наверное, присутствовали и влияли на рынок; в общем-то все как обычно.

Что касается перспектив пары доллар/рубль на следующую неделю, то все еще можно говорить о техническом перегреве и возможности коррекции в район 72 рублей за доллар, особенно, если новости с сырьевого рынка будут позитивными. При этом не надо забывать, что российский рынок, а особенно российский валютный рынок, и тем более торги парой доллар/рубль смотрят больше не на фундаментальные, а на новостные факторы и на них же оперативно реагируют.

Что касается долгосрочной перспективы, то, хотя прогнозы всегда были делом неблагодарным, а начало двадцатых годов двадцать первого века показало, что и зачастую бессмысленное, большинство аналитиков и экспертов сходится на дальнейшем ослаблении рубля. Пожалуй, споры больше идут о его скорости и масштабах. Против этого тренда самого по себе голосов особо не слышно.