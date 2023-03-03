МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль) 48,4 48,5
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -2,7% 1%
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (январь) 1,8%  
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль) 60,1  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусАгро — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022    
16:00 мск RUB РусАгро — телеконференция менеджмента /презентация для инвесторов/    