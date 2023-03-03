2023-03-03T16:51:08+03:00
2023-03-03T16:51:08+03:00
2023-03-03T16:51:08+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230303/839969811.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 марта
Мнения аналитиков
Новости
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Ожидаемые в понедельник, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 12:30
GBP
Великобритания — Индекс... ПРАЙМ, 03.03.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль)
|48,4
|48,5
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-2,7%
|1%
|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (январь)
|1,8%
|
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль)
|60,1
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|РусАгро — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022
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|16:00 мск
|RUB
|РусАгро — телеконференция менеджмента /презентация для инвесторов/
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