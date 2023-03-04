Вчера газета Politico со ссылкой на Министерство экономики и труда сообщила, что Бельгия (один из пяти крупнейших рынков по торговле алмазами) в декабре 2022 — январе 2023 гг. увеличила импорт необработанных алмазов из России.

На этой новости бумаги компании Алроса (ALRS 61.63, +1.95%) показывали хорошую тенденцию. Однако эффект для котировок может оказаться временным, ведь продажи были связаны с ажиотажным спросом на драгоценные камни в период праздников.