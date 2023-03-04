Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели взяла паузу в ослаблении против основных торгуемых на Московской бирже валют. При этом он, после обновления минимума к доллару с апреля прошлого года, резко вырос в первой половине недели, после чего плавное сползание валюты РФ возобновилось.

В итоге доллар провел неделю в коридоре 73,98-76,49 рубля, евро: 78,4-80,7 рубля, а юань: 10,62-10,98 рубля.

Таким образом, рубль частично скорректировал ослабление февраля, но остался под давлением геополитических и санкционных рисков, а продажи валютной выручки экспортерами, даже в пик налогового периода не смогли организовать хороший откат рубля вверх.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на неделе продолжил попытки роста и дорос практически до 86 долларов за баррель сорта Brent (максимума с 16 февраля).

Поддержку нефтяным котировкам на неделе оказал рост спроса со стороны Китая после упразднения коронавирусных ограничений. Однако на рынке сохраняются опасения, что ФРС США будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, что негативно отражается на перспективах мировой экономики и соответственно — нефтяного спроса.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США на неделе после попытки закрепиться на максимуме с 6 января (около 105 пунктов) сполз немного ниже этой отметки. Сохранение показателя на максимуме за несколько недель — сигнал пониженного спроса на рисковые активы.

В итоге на российском валютном рынке курс доллара за неделю снизился на 50 копеек до 75,63 рубля, евро – на 9 копеек до 80,29 рубля, юаня — на 4 копейки до 10,93 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 6,5 тысячи против 6,35 тысячи неделей ранее.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ СОХРАНЯЛОСЬ

Рубль начал рабочую неделю коррекцией вверх против основных торгуемых валют. Юбилейный пакет санкций от Евросоюза и ограничения от США не очень напугали игроков рынка, и по факту их принятия они решили скорректировать рублевое падение в феврале. С начала прошлого месяца доллар максимально подскакивал на 6,67 рубля — до максимумов с апреля прошлого года (76,49 рубля), и игрокам рынка было, какую прибыль фиксировать.

Однако коррекция довольно быстро завершилась по мере прохождения пика налогового периода, и рубль опять попал под давление. Судя по всему, основная часть валюты была конвертирована участниками практически в один день, и игроки опять заговорили о снижающемся экспорте и восстанавливающемся импорте, как о факторах давления на рубль.

Определенную поддержку российской валюте оказали заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова, и рубль сползал довольно плавно. Чиновник в беседе с журналистами уточнил, что за 2 месяца 2023 года в бюджетную систему Российской Федерации поступило более 5 триллионов рублей налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель прошлого года. Таким образом, он попытался несколько успокоить соотечественников, испугавшихся данных о том, что федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей: расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в ослаблении к инвалютам. При этом поводом для такой динамики стало объявление о снижении продаж юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила.

Ведомство оценило, что объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 марта по 6 апреля составит 119,8 миллиарда рублей, по 5,4 миллиарда рублей в день. В период с 7 февраля по 6 марта объем продажи валюты предполагался на уровне 160,2 миллиарда рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день.

При этом Минфин РФ продолжил размещать госдолг. На аукционах в среду он продал ОФЗ двух серий на 50,8 миллиарда рублей при совокупном спросе свыше 102 миллиардов рублей.

Интересным выглядит инициатива председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о либерализации ввоза наличной иностранной валюты в Россию. Предлагается повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов.

Вместе с тем, рубль продолжает оставаться в значительной мере заложником потоков капитала при том, что торговый баланс пока остается профицитным и играет в пользу валюты РФ. Поэтому курс доллара может остаться возле отметки 75 рублей.