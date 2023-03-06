В пятницу, 3 марта, торги завершились снижением по рублю. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,42%, до 75,63 руб., евро/рубль — на 1,05%, до 80,29 руб., юань/рубль — на 0,56%, до 10,92 руб.



В последний торговый день прошлой недели торги на валютном рынке проходили спокойно. Рубль поддерживался нефтяным рынком и снижением курса доллара. Баррель Brent подорожал на 1,78%, до $85,91. Несмотря на снижение до $82,33, покупатели отыграли все дневные потери и обновили максимум на $85,95. Росту котировок способствовало ослабление доллара и оптимизм восстановления экономики Китая после публикации позитивных статданных в начале недели. Доллар просел на фоне снижения доходности 10-летних облигаций США ниже 4%. При этом участники рынка проигнорировали итоги заседания Совбеза РФ после инцидента в Брянской области, а также решение Минфина с 7 марта по 6 апреля продавать иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 5,4 млрд рублей. С 7 февраля объем ежедневных продаж составлял 8,9 млрд рублей.



В понедельник, 6 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,17. В краткосрочной перспективе покупателям открыта дорога до $89 за баррель. На эту неделю запланировано два важных события, которые могут оказать сильное влияние на доллар и стоимость нефти, поэтому возможны резкие откаты и снижение котировок по нефти до $84,50.



8 марта перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей выступит глава ФРС США. Господин Пауэлл сделает доклад по денежно-кредитной политике страны, поэтому высокую волатильность стоит ожидать на всех рынках. А 10 марта выйдет отчет по рынку труда в США за февраль. Эти данные важны для Федрезерва и многих ключевых участников рынка.



За последние три торговых дня рубль консолидируется в диапазоне 75,00 — 76,65 руб. По евро 10-дневный диапазон составляет 78,40-80,60 руб. Диапазон шире из-за высокой волатильности пар с евро на валютном рынке. Геополитические риски для рубля остаются высокими, поэтому сохраняется вероятность продолжения роста рублевых пар. По доллару ожидаем восстановления до 76,10 руб., по евро до 81,00 руб.



Индекс Мосбиржи 0,79%, до 2272,20, индекс РТС — на 0,30%, до 945,41. Наибольшую доходность показали акции Алроса (2,86%), АФК Системы (+2,17%), Московской биржи (+2,14%) и МТС (+2,0%). Покупатели отыграли потери за четверг после инцидента в Брянской области. Техническая картина благоприятная для дальнейший подъем индекса Мосбиржи. Серьезное сопротивление находится на уровне 2310 п. После него открыта дорога к 2475 п