МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль) 48,4 49,1
13:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -2,7% 1%
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (январь) 1,8% -1,8%
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль) 60,1 55,9
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусАгро — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022    
16:00 мск RUB РусАгро — телеконференция менеджмента /презентация для инвесторов/    