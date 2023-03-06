Индекс Мосбиржи завершал прошлую неделю уверенным ростом. Локальный провал четверга на фоне геополитических событий был быстро выкуплен. В пятницу все акции индекса завершали сессию в плюсе.

В текущей ситуации российскому рынку достаточно будет просто спокойного внешнего фона, чтобы продолжить подъем наверх, выше 2300 п. по индексу Мосбиржи.

Сбер в топе у инвесторов

Мосбиржа опубликовала изменения в структуре Народного портфеля. Доля акций Сбера в числе топ-10 самых популярных у частных инвесторов бумаг в феврале увеличилась с 33,7% до 35,5%. Вес Газпрома при этом продолжил падать (с 22,5% до 21,9%) на фоне отсутствия новых драйверов и снижения цен на газ.

Кроме того, в феврале доля частных инвесторов в общем обороте акциями на Мосбирже выросла с 80,4% до 81,1%. То есть они по-прежнему остаются определяющей силой на рынке. В связи с этим тактика "работы против толпы" предполагает повышенные риски.

Дивиденды ФосАгро

Компания опубликовала финансовые результаты 2022 г., а также рекомендовала дивиденды 465 руб. Это предполагает дивдоходность около 6,5% по уровню закрытия пятницы. Новость позитивная, акции выросли на 5%. Фактор дивидендов может продолжить оказывать поддержку котировкам компании.

В сумме за последние 12 месяцев выплаты ФосАгро составляют 1563 руб. или 22% (с учетом предстоящих 465 руб.).

Отчет МТС

Компания нейтрально отчиталась за IV квартал 2022 г. Выручка и EBITDA незначительно изменились в годовом выражении, что было ожидаемым. Бумаги в пятницу выросли на 2%.

В фокусе инвесторов в акции МТС по-прежнему в первую очередь останутся дивиденды. Но див политика на следующие годы пока все еще не представлена. В базовом сценарии ждем доходность от 10%+ годовых по текущим котировкам.

Перед отчетом

∙ Сегодня ожидается публикация финансовых результатов Русагро за IV квартал 2022 г. В фокусе инвесторов в первую очередь не сами цифры, а комментарии менеджмента по поводу перспектив редомициляции. Если появятся какие-то четкие подробности о планах по перерегистрации юрлица с Кипра, то это будет воспринято участниками с большим оптимизмом ввиду последующего возврата к выплате дивидендов.

∙ Также сегодня ждем публикацию финансово отчета по МСФО за IV квартал 2022 г. Группы Позитив.

Будем меньше продавать юаней

Минфин РФ опубликовал оценку по отклонениям нефтегазовых доходов от плана. В результате объем ежедневных операций по продаже юаней на валютном рынке в период с 7 марта по 6 апреля снизится с 8,9 до 5,4 млрд руб. То есть поддержка курса рубля немного сократится. Впрочем, реальное влияние на курс будет незначительным.

На горизонте ближайших месяцев по мере перехода на новую формулу расчета налога на нефтяников (с привязкой к Brent) темпы продажи юаней могут и далее снижаться, так как нефтегазовые доходы будут приближаться к плановым. Ну а в целом по 2023 г. может спокойно наступить момент, когда ЦБ в интересах Минфина вновь начнет покупать иностранную валюту в резервы, так как фактические доходы бюджета будут покрывать плановые.

Отскок S&P 500

На рынке акций США последние две сессии наблюдается отскок. Индекс S&P 500 вернулся чуть выше 4000 п., но говорить о формировании полноценного растущего тренда пока преждевременно.

До заседания ФРС 22 марта можно выделить несколько ключевых катализаторов для рынка акций США:

∙ Во вторник будет выступление Джерома Пауэлла с докладом по ДКП перед Конгрессом

∙ 10 марта ожидается релиз со статистикой по рынку труда за февраль

∙ 14 марта выйдет статистика по индексу потребительских цен

Слухи про ОАЭ и ОПЕК

На рынке нефти прошла достаточно волатильная сессия в пятницу. WSJ сообщила, что ОАЭ на фоне разногласий с Саудовской Аравией рассматривают возможность выйти из ОПЕК, так как нефтяная сделка не позволяет стране наращивать добычу. На этом фоне фьючерсы Brent проваливались к $82. Однако позже Bloomberg со ссылкой на представителей ОАЭ написал о том, что страна не планирует покидать картель. На этом последовал еще более сильный отскок (выше $85).

Новые цели по экономике КНР в 2023

Премьер госсовета КНР Ли Кэцян представил главные ориентиры по экономической политике. Прогноз по росту ВВП Китае на этот год понижен с 5,5% до 5%. После фактических 3% в прошлом году понижение таргета может быть связано с желанием точно достичь цели и вернуть доверие рынка к прогнозам экономического блока. КНР продолжит придерживаться умеренной фискальной и монетарной политики. Дефицит бюджета одобрен на уровне 3% после 2,8% в прошлом году. Квота на финансирование инфраструктурных проектов была повышена с 3,65 до 3,8 трлн юаней.