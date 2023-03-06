Аномалии на рынке продолжаются
Рынок чувствует себя уверенно, индекс Мосбиржи (IMOEX 2294.75, +1%) достиг максимумов с сентября месяца. В лидеры по обороту вторую неделю подряд выбиваются компании без новостей и объективных на то причин. Сегодня этой компанией стала Мосэнерго (MSNG 2.3355, +15.42%), акции которой пробили максимумы 2022 года и достигли цен октября 2021 года. По обороту (2.5 млрд) компания занимает второе место после Сбербанка (6.4 млрд) и обгоняет Газпром (2.3 млрд).
Сегодня вышла новость о том, что программа государственных субсидий на закупки флота может составить порядка 70 миллиардов рублей. Основными получателями станут суда типа "балкер". Похоже, именно на этой новости растут акции Совкомфлота (FLOT 51.9, +4.74%) с приличным оборотом в 560 миллионов рублей. Интересен тот факт, что не так давно компания полностью вышла из сегмента балкерных перевозок, поэтому влияние такой субсидии на компанию не установлено, следим за подробностями.
Наблюдательный совет Мосбиржи встретится только завтра, тогда же будут опубликованы финансовые результаты за 2022, а котировки перешли к росту уже сейчас — Мосбиржа (MOEX 123.12, +4.38%) хорошо прибавляет с приличными объемами в 1.3 млрд.
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