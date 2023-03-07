В понедельник, 6 марта, торги проходили спокойно. Волатильность и торговые объемы на рынке оставались низкими. По итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 75,44 руб., юань/рубль — на 0,65%, до 10,85 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,22%, до 80,46 руб.



Участники рынка проигнорировали сообщение пресс-службы Минфина РФ по дефициту бюджета и продление ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов в банках. По предварительным данным, в феврале дефицит бюджета составил около 820 млрд руб. против 1,76 трлн руб. в январе. С начала года дефицит составил 2,58 трлн руб. по сравнению годовым планом по дефициту в 2,925 трлн рублей. Министерство ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора и сокращению дефицита бюджета.



ЦБ России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. ЦБ сохранил все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет.



Во вторник, 7 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,38. Восстановлению котировок поспособствовали общее ослабление доллара, а также новости из Саудовской Аравии. Доллар подешевел на фоне снижения доходности американских облигаций. Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила о повышении цен в апреле для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти. Повышение цен нефти Эр-Рияд объяснил ростом китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений и высоким спросом на нефть в стране.



Российская валюта находится в нисходящем тренде с середины января 2023 года. Ключевыми причинами ее ослабления являются разросшийся дефицит бюджета, снижение валютной выручки экспортеров, введение новых санкций и сохраняющиеся геополитические риски. Поддержка для рубля от нефтяного рынка пока слабая. Вероятнее всего, как только покупатели уверенно пройдут уровень $87, на горизонте появится уровень $90 за баррель Brent. В этом случае рубль может показать даже небольшой рост в рамках коррекции.



Рублевые пары консолидируются в ограниченных коридорах диапазоном 1,0%-1,5% с "бычьим" уклоном. Видимо, спрос на валюту немного снизился, поэтому покупатели не могут продолжить весеннее ралли. До 1 мая целевые уровни находятся на уровнях 80 руб. за доллар, 86 руб. за евро и 11,55 руб. за юань.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,96%, до 2294,12 п., индекс РТС — на 1,36%, до 958,26 п. Неделя началась с роста индексов. Индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2300 п. В рамках восходящего канала верхняя граница проходит через 2325 п. Общая тенденция остается "бычьей". Уверенный прорыв сопротивления вызовет ралли на российском фондовом рынке. В этом случае покупателям торгующих фьючерсами на индекс Мосбиржи откроется дорога к 2475 п.