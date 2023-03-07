События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 марта
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль)
|3,9%
|4,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|-4%
|1,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (январь)
|12,237 млрд австрал. долл
|11,688 млрд австрал. долл (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (февраль)
|78,01 млрд юаней
|116,88 млрд юаней (факт)
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (март)
|3,35%
|3,6% (факт)
|7:30
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (февраль)
|-9,9%
|-6,8% (факт)
|7:30
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (февраль)
|-7,5%
|-10,2% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (февраль)
|1,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль)
|0%
|-0,3%
|11:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (январь)
|3,2%
|-0,9%
|13:15
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|20:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|4,073%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская биржа — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам за 2022, отчет правления ПАО об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии группы в 2022)
|0 — див-д 2021
https://1prime.ru/experts/20230307/839995996.html