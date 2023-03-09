Во вторник, 7 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Наибольшая просадка по нему наблюдалась в последний час торгов перед длинными выходными. Пара доллар/рубль повысилась на 0,77%, до 76,02 рубля, евро/рубль — на 0,15%, до 80,59 рубля, юань/рубль — на 0,18%, до 10,87 рубля.

Рублевые пары консолидировались в ограниченных диапазонах на пониженных объемах в течение несколько дней. Рубль находится под давлением на фоне дефицита госбюджета за первые два месяца и снижения нефтяных котировок. Согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе-феврале текущего год дефицит бюджета составил 2,6 трлн рублей, что близко к годовому плану.

Повышенная волатильность на всех мировых биржах наблюдалась на американской сессии 7 марта во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Банковском комитете Сената. 8 марта он выступал перед Конргрессом США. Он предупредил, что, возможно, потребуется вновь ускорить процесс повышения ставок из-за сильных экономических данных за февраль и конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее. По данным CME Group, после двухдневного выступления Пауэлла участники рынка теперь оценивают повышение ставки на 50 б.п., до 5,25% на заседании 22 марта с вероятностью 76,4% против 29,9% на 1 марта.

Индекс доллара подскочил до 105,87 п. с 104,09 п. Цена на нефть марки Brent свалилась до 82,03 доллара за баррель. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на нефтяной рынок. Фокус внимания спекулянтов был прикован к динамике индекса доллара.

Запасы нефти в США снизились на 1,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 3 марта, до 478,5 млн баррелей (прогноз был +400 тыс. баррелей). Запасы бензина сократились на 1,1 млн баррелей, до 238,06 млн баррелей (прогноз был —1,9 млн баррелей), в то время как запасы дистиллятов увеличились на 0,1 млн баррелей, до 122,25 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей). Добыча нефти в стране снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в день.

В пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решение Федрезерва в ходе мартовского заседания. До пятницы по нефти ожидаю сохранение бокового движения в ценовом диапазоне 81,70 — 83,55 доллара. Если поддержка не устоит, продавцы постараются сдвинуть цену до $78 за баррель. При падении цен тут же усилится давление на локальный валютный рынок.

Торги на Мосбирже открылись смешано по рублевым парам. Пара доллар/рубль повысилась до 76,27 рубля. Рынок не отреагировал на падение нефтяных котировок. Ждем открытия основной сессии. По рублю отсутствуют позитивные факторы для его укрепления, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать всплеска волатильности и увеличения торговых объемов. Вероятно, пара доллар/рубль проверит на прочность уровень 77 рублей, в пятницу (10 марта) после выхода данных по рынку труда в США.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 2295,60 п., индекс РТС — на 0,72%, до 951,38 п. Перед праздничным днем 8 марта фондовый рынок показал спокойную торговую сессию. Американские индексы просели на 1,5%. Слабость рубля будет толкать индекс Мосбиржи к новым высотам. Зона 2300-2320 п. выступает сопротивлением и сдерживает покупателей от активности по многим бумагам. Целевая зона находится в диапазоне между 2470 и 2500 п и может быть достигнута к концу апреля.