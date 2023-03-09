Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 0,4%. Исключением стал рынок Японии, прибавивший 0,7% несмотря на слабые данные по ВВП страны. Фьючерсы на основные американские индексы после разнонаправленной динамики в среду, консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent также удерживает позиции у уровней предыдущего закрытия, торгуясь в районе 82,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на ситуацию на мировых рынках, выделим статистику по заявкам на пособие по безработице в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, закончив торги в районе 2 296 пунктов. Сегодня на старте торгов российские акции могут оказаться под давлением. С одной стороны, негативным фактором выступает ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent не смогла удержать позиции выше 85 долларов за баррель, с другой — выход индекса Мосбиржи на новые локальные максимумы может способствовать желанию части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях. Оба фактора могут способствовать переходу нашего рынка в коррекционное снижение. При этом с технической точки зрения преодоление февральских максимумов говорит о росте вероятности продолжения подъема индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск доллар и евро теряют 0,1% и 0,5%, отступив до 75,9 и 80,2 рубля соответственно. Китайский юань удерживает позиции у уровней закрытия вторника, торгуясь в районе 10,88 рубля. Сегодня в ходе сессии основные мировые валюты могут попытаются отыграть утренние потери и перейти к росту. Основным фактором здесь также выступает ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, что окажет давление на национальную валюту. Учитывая это, ожидаем подъем пары доллар/рубль выше 76 рублей и закрепления над этой отметкой.