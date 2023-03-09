МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь) -1,3% -0,1%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (январь) -2,1% 1,4%
5:30 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
8:00 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
10:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) (январь) -0,5% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 0,3% -0,1%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (январь)   -0,1%
10:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (январь) -0,3% -0,1%
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (январь) -19,27 млрд ф.ст. -17,75 млрд ф.ст.
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (январь) -7,48 млрд ф.ст.  
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 8,7% 8,7%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,8% 0,8%
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
14:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -0,1%  
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (февраль) 0,3% 0,3%
16:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (февраль) 4,4% 4,7%
16:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль) 517 тыс 205 тыс
16:30 USD США — Доля экономически активного населения (февраль) 62,4%  
16:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (февраль) 443 тыс 210 тыс
16:30 USD США — Уровень безработицы (февраль) 3,4% 3,4%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (февраль) 150 тыс 10 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (февраль) 5% 5,1%
18:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 592  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 749  
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета -39 млрд долл -256 млрд долл
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -14,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 224,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 128,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -14,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -217,5 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -28,1 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -29,1 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -6,4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 165 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB Московская биржа — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам за 2022, отчет правления ПАО об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии группы в 2022) 0 — див-д 2021  
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB Белуга Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,8% 0,6% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 11,8% 11,2% (прогноз)