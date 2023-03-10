Российский рынок акций после выходного дня показал незначительное снижение. Индекс МосБиржи потерял около 0,5%. Движению наверх мешает слабый внешний фон. Западные площадки преимущественно снижаются, цены на нефть также падают три дня подряд. Кроме того, сырьевой Bloomberg Commodity Index в четверг переписал годовые минимумы.

В этих условиях откат российского рынка выглядит справедливым. При этом важно отметить, что массовых распродаж пока нет — коррекция проходит на пониженных оборотах. Сегодня с утра внешний фон не улучшился, так что ожидается сдержанная динамика по индексу МосБиржи и основным голубым фишкам.

Сбербанк — это половина рынка

Акции Сбера в четверг упали на 0,8%, на них пришлась почти половина торгового оборота индекса МосБиржи. При этом были опубликованы в целом ожидаемо сильные финансовые резальтаты как за 2022 г. по МСФО, так и за февраль 2023 г. по РСБУ.

Минимальный дивидендный порог исходя из отчета МСФО получился на уровне около 6 руб. или 3,5%. Точная рекомендация наблюдательного совета по дивидендам появится в течение марта. Но для инвесторов более важным являются последующие выплаты, а они могут быть и более 22 руб. на акцию, если Сберу удастся сохранить текущие темпы роста и рентабельность капитала на целевом уровне в 20%. При таком раскладе в 2023 г. удастся заработать 1 трлн руб. и более., что предполагает форвардную дивдоходность от 12% летом 2024 г.

Ускорения во втором эшелоне

На российском рынке наблюдается тенденция точечного роста отдельных более-менее ликвидных историй второго эшелона (не третий эшелон, как ранее). Часть движений происходит без дополнительных новостей. Например на повышенных оборотах более 5% прибавили: НМТП, О'КЕЙ и ЦИАН. На ожиданиях дивидендных заседаний советов директоров продолжается ралли в Совкомфлоте и Beluga Group.

Доля доллара снижается

Совокупная доля юаня от общего объема торгов на биржевом рынке выросла в феврале до 37% против 33% в январе, сообщил Банк России. Сокращение доли токсичных валют произошло преимущественно за счет пары USD/RUB, доля которой снизилась с 40% до 36%, что стало минимальным значением за последние годы. При этом совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в феврале несколько вырос относительно предыдущего месяца: с 5,4 до 6,7 трлн руб.

Отчеты сегодня

• Ждем в пятницу финансовые результаты Московской биржи по МСФО за IV квартал 2022 г. Чистая прибыль могла достигнуть достигла 11,3 млрд руб. (+30% кв/кв, +50% г/г). Кроме того, наблюдательный совет рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях по размеру дивидендов за 2022 г.

• ТМК сегодня может опубликовать финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г.

США: и снова распродажа

Американский рынок акций в четверг активно снижался на протяжении всей сессии. К концу дня S&P 500 потерял 1,8% и опустился на минимумы последних недель. Остановка снижения произошла лишь на границе нисходящего тренда. То есть, если S&P 500 провалится еще чуть ниже (под 3880-3900 п.), то он снова вернется в рамки down-тренда.

Негативный рыночный сентимент обусловлен все теми же среднесрочными драйверами: более сильный рост процентных ставок бьет по финансовым результатам компаний и делает менее конкурентными акции относительно облигаций.

Банки хуже всех

Все основные отраслевые индексы в США завершали день в минусе, но самую слабую динамику в текущей ситуации показал финансовый сектор, потеряв более 3%. Капитализация четырех крупнейших банков в сумме снизилась на $56 млрд за одну сессию и это худший день для сектора за три года. Триггером стали слабые финансовые результаты банка SVB Financial Group, зафиксировавшего убыток от продажи ценных бумаг и прибегнувшего к допэмиссии.