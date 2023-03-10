Риски снова на сцене
Практически все мировые индексы снижаются в эту пятницу. Китайский Shanghai Composite потерял 1,4%, EuroStoxx50 —1,2%, S&P500 вчера закрылся на 1,85% ниже. "Индекс страха" S&P500 VIX растет на 2%.
Рынки испугались заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о необходимости более быстрого и резкого повышения ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Скачок количества (211 тыс., +11%) первичных заявок по безработице на американском рынке до уровня начала года не добавляет оптимизма, поэтому внимание рынков приковано к отчету о занятости, который сегодня должны опубликовать в США.
На фоне новостей о замедлении экономики США снижается нефть марки Brent на 2,5%.
Среди российских новостей: Александр Новак заявил о планируемом добровольном снижении добычи в марте на 500 тыс. б/с. Несмотря на такие негативные новости, российский нефтегазовый сектор снижается лишь на 1%. Наш фаворит сектора Роснефть (ROSN 360,55, —0,95%) уже смог переориентировать свои потоки на восток, так что последние новости не оказывают на него такого влияния.
Цены на металлы на мировых рынках тоже показывают снижение, однако относительно уверенно себя чувствует сектор металлургии, который снижается всего на 0,2%. Среди лидеров роста оказался ММК (MAGN 41,97, 1,59%). РУСАЛ (RUAL 41,11, —0,48%) немного снижается.
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