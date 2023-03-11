Российская валюта в течение завершившейся укороченной рабочей недели в основном плавно слабел против основных торгуемых на Московской бирже валют, оставаясь в целом в рамках консолидации около достигнутых уровней.

В итоге доллар провел неделю в узком коридоре 75,22-76,30 рубля, евро: 79,87-81,2 рубля, а юань: 10,82-10,98 рубля. Таким образом, только евро обновил максимум с апреля прошлого года на фоне локального скачка на форексе в район 1,07 доллара.

Спокойный новостной фон не давал поводов для активной игры, особенно на неделе, в середине которой была пауза в торгах из-за праздника в России.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он на неделе продолжил попытки дотянуться до уровня 87 долларов за баррель сорта Brent, ниже которого он колебался с 30 января, однако затем котировки перешли к снижению — к завершению недели опустились в район отметки 83 доллара.

Давление на нефтяные котировки оказали опасения инвесторов, что ФРС США позднее в марте может вновь повысит учётную ставку. ФРС перешла к ужесточению в прошлом году в борьбе с высокой инфляцией, а такая политика усиливает ожидания возможной рецессии, что негативно для перспектив нефтяного спроса.

По данным CME Group, 76,4% аналитиков полагают, что регулятор повысит базовую процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5-5,25% годовых, на своем следующем заседании в марте.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США на неделе обновил на фоне ожидаемой жесткости ФРС максимум с декабря прошлого года (около 105,9 пункта), после чего сполз ниже 105 пунктов. Сохранение показателя около максимума за несколько месяцев — сигнал пониженного спроса на рисковые активы.

В итоге на российском валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 47 копеек до 76,1 рубля, евро – на 71 копейку до 81 рубля ровно, юаня — на 4 копейки до 10,97 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 6,3 тысячи против 6,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО МЕНЯЛСЯ

Рубль начал рабочую неделю попытками роста против основных торгуемых валют, при этом евро укреплялся, отыгрывая курсовую динамику форекса.

Обновление рынком нефти максимумов с конца января добавляло уверенности рублевым «быкам». Инвесторы оценивали макроэкономическую статистику по Китаю, который является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. В частности, экспорт там опустился в феврале на 6,8%, что оказалось лучше ожиданий падения на 9,4%.

В то же время рост рубля был нестабильным. Перед выходным помешали очередные оценки Минфина РФ бюджета страны. Согласно предварительной оценке его исполнения за январь-февраль, дефицит бюджета составил почти 2,6 триллиона рублей, приблизившись к годовому плану.

Кроме того, внеочередной выходной среди недели создавал давление на рубль со стороны игроков, хеджировавших геополитические риски переноса позиций через паузу в торгах.

Однако перерыв в торгах прошел спокойно и после него рубль попытался опять подрасти. Оценки ЦБ РФ также оказали психологическую поддержку рублю. Финансовый регулятор подсчитал, что доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт РФ по итогам 2022 года упала до 48% с 87%, а доля рубля выросла до 34% с 12%, юаня — до 16% с 0,5%. При этом доля "токсичных" валют в расчетах за импорт в РФ в 2022 году упала с 65% до 46%, основным "бенефициаром" стал юань, чья доля достигла 23% против 4%.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в ослаблении к инвалютам. Мировые рынки отыгрывали опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США, которая 22 марта может поднять базовую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Это подавляло спрос на риск.

Однако слабые февральские данные по американскому рынку труда понизили риски ужесточения ДКП ФРС США, чего так опасались в последнее время участники рынка в связи с высокой инфляцией. В итоге евро обновил почти годовые максимумы к рублю.

Таким образом, курс, похоже, пока остается в консолидационном коридоре 74-77 рублей за доллар. Снижение продаж «токсичной» валюты экспортерами почти в 2 раза с декабря – до 7,8 миллиарда долларов в феврале – не способствует активному укреплению рубля. Однако рост продаж юаней со стороны экспортеров и наличие их в рамках бюджетного правила создают предпосылки для стабилизации курса рубля.