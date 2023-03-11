Начало недели на мировых рынках прошло достаточно спокойно. Инвесторы взяли паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии выступлений руководителя ФРС Дж. Пауэлла, в результате чего ведущие индексы удержали позиции выше уровней закрытия предыдущей недели. Однако «ястребиная» риторика Пауэлла привела к активизации продаж. Инвесторы переоценивали ожидания по пику ставки в Штатах в сторону более высоких значений и продолжительности удержания ее на максимальных значениях.

Ожидание более высоких ставок ведет к росту рисков рецессии в американской экономике и ухудшения показателей компаний. Это способствовало ухудшению отношения инвесторов к рисковым активам — инвесторы предпочли замещать их в портфелях защитными инструментами. В результате мировые рынки перешли к снижению и к концу недели смогли обновить минимумы с начала января. При этом пятничная противоречивая статистика по рынку труда США (безработица выросла до 3,6%, а количество новых рабочих мест выросло на 311 тыс.) не смогла существенно изменить настроения. Лишь желание части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в акциях в преддверии выходных способствовало восстановлению рынков от новых локальных минимумов. Данная тенденция, скорее всего, сохраниться в рамках следующей недели — инвесторы продолжат пересматривать портфели согласно новым ожиданиям по траектории ставки. При этом существенно поменять настроения сможет статистка по потребительской и промышленной инфляции в США за февраль.

Если же говорить о технической картине, то стоит отметить, что в феврале индекс широкого рынка S&P500 пытался преодолеть диапазон сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов и закрепиться над его верхней границей, что дало бы технический сигнал к продолжению восстановления рынка. Однако удержать позиции над данным коридором у рынка не получилось. Более того, в марте индекс ушел под его нижнюю границу, что говорит о росте вероятности реализации сценария снижения с целями в районе 3 000 — 3 200 пунктов.