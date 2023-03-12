Мы видим одну основную причину и одну второстепенную причину проблем в финансовых структурах США.

Главной причиной проблем в финансовых и других структурах США (и не только США) является самый быстрый за 40 лет цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС для борьбы с рекордной за этот же период инфляцией. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

Деньги (доллары) очень быстро становятся дорогими и многие компании оказываются к этому не готовы, т.к. за последние годы уже привыкли жить при нулевых ставках и избыточной ликвидности.

ФРС за последний год подняла ключевую долларовую ставку с 0,25% до 4,75%. Кроме этого, американский ЦБ сокращает свой баланс по $95 млрд в месяц, изымая избыточную долларовую ликвидность.

При этом инфляция остаётся устойчиво высокой (в январе 6,4% против целевых 2%) и замедляется медленно. Поэтому ФРС даёт сигналы о готовности дальше повышать ставку.

На ближайшем заседании 22 марта американский ЦБ, как ожидается, повысит ставку ещё на 25 б.п., до 5%. Рынок полагает, что ФРС к июню поднимет ставку до 5,5%.

Быстрое ужесточение финансовых условий привело к распродаже на рынке облигаций. Так на американском долговом рынке цены падают с осени 2020 года. В результате инвесторы, которые вкладывались в американские облигации, терпят убытки.

Так банк SVB — 16-й по активам банк США — имел свыше $120 млрд инвестиций в долговых бумагах. По мере повышения ставки ФРС убытки банка нарастали. В результате это привело к банкротству банка SVB.

Второй причиной — второстепенной — являются проблемы у криптобирж и криптокомпаний. Во многом проблемы в криптоотрасли также обусловлены быстрым ужесточением финансовых условий, т.к. многие бизнес-модели выстроены на работу при около нулевых ставках и дешевом кредите.

В результате проблемы возникли у аналогичной кредитной организации, инвестирующей в стартапы — Silvergate Bank. Это усугубило проблемы банка SVB.

А ДАЛЬШЕ?

Мы ожидаем дальнейшего усугубления ситуации в американской и финансовой глобальной финансовой системе, и считаем, что вероятность финансового кризиса высокая.

ФРС упустила момент для борьбы с инфляцией и теперь быстро пытается повышать ставку. Однако теперь весьма вероятно, что придется погрузить экономику в рецессию, чтобы победить инфляцию.

На ближайшем заседании 22 марта американский ЦБ, как ожидается, повысит ставку ещё на 25 б.п., до 5%. Рынок полагает, что ФРС к июню поднимет ставку до 5,5%.

Чем выше американский ЦБ повысит ключевую долларовую ставку и дольше продолжит на пиковом уровне, тем выше вероятность финансового кризиса и глобальной рецессии. Напомним, что в 2008 году американская экономика не выдержала ставку ФРС в 5,25% и разразился мировой финансовый кризис.

Мировая экономика существенно нарастила долг для преодоления последствий пандемии ковида. Поэтому резкое ужесточение финансовых условий может вылиться в новый финансовый кризис.

Если ФРС развернется в сторону смягчения монетарной политики (испугавшись рецессии или из-за нарушения работы финансовой системы) раньше, чем победит инфляцию, то тогда Федрезерв рискует повторить стагфляцию 1970-х годов, когда потребовалось 20 лет и подъем ставки ФРС до 20%, чтобы победить укоренившуюся инфляцию.

Рецессия в мировой экономике, вероятно, приведёт к снижению цен на сырьё и уменьшению объемов их потребления. Американские и европейские потребители будут меньше покупать, а Китай — меньше производить. Именно через сырьевой канал ставка ФРС окажет непосредственное влияние на российскую экономику и российских инвесторов.

В свои прогнозы на этот год мы закладываем среднюю цену Urals в $55 за баррель. Однако в случае более тяжелой рецессии в мировой экономике с финансовым кризисом наподобие 2008 года цена Urals может быть и ниже.