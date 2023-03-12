Наиболее интересные акции в различных секторах, которые заслуживают внимания частных инвесторов на неделе с 13 по 19 марта 2023 года: в чем их преимущества?

Белуга групп

Акции с начала года +23,7%, с начала марта +15,5%, за неделю +13,5%. BELU продемонстрировали достойный рост в преддверии важных корпоративных событий.

Совет директоров 13 марта (понедельник) должен дать рекомендацию по итоговым дивидендам за 2022 г.

Дивполитика подразумевает не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год. Целевая периодичность выплат — два раза в год. Компания уже заплатила 150 руб. на акцию по итогам I полугодия 2022 г. и 75 руб. на акцию за III квартал. В общей сложности за 9 месяцев 225 руб. — 57% от чистой прибыли за этот период. Рассчитываем на финальный дивиденд не менее 100 рублей на акцию.

TCS Group (TCSG)

Акции с начала года —1,2%, с начала марта —2,5%, за неделю —0,85%.

TCS Group 15 марта (среда) планирует опубликовать отчетность (МСФО) по итогам 2022 года.

Компания опубликовала результаты деятельности по МСФО за 9 месяцев 2022 г., чем могли похвастаться немногие из публичных российских финансовых структур. При этом отчетность была более полной: компания вернулась к публикации данных по чистой прибыли, при этом все ещё не раскрывает общий уровень резервов. Устойчивый рост клиентской базы был позитивным моментом: средний квартальный темп роста в 2021 г. около 12%, а за три квартала 2022 г. чуть снизился до 8% кв/кв. TCS Group в прошлом месяце попал в санкционный пакет ЕС, поэтому большой вопрос — сможет ли компания сохранять наметившийся квартальный темп роста клиентской базы. Впрочем, отчетность за 4 квартал минувшего года этого не покажет, а результаты 1 квартала 2023 г. планируется опубликовать только 24 мая.

Чистая прибыль сократилась в III квартале почти в 3 раза в базисе год к году, а чистая прибыль за 9 месяцев сократилась почти в 5 раз на фоне роста стоимости фондирования и формирования резервов. Полагаем, что компания уже сформировала основную часть резервов и выполнила нормативные показатели достаточности капитала. Поэтому в IV квартале негативного влияния на прибыль со стороны указанных аспектов не ожидаем.

TCS Group имеет кипрскую прописку, и потому перспективы возвращения к выплате дивидендов выглядят весьма туманно.

Polymetal (POLY)

Акции с начала года +37%, с начала марта +2,4%, за неделю +0,6%.

Крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков 16 марта (четверг) планирует опубликовать предварительные финансовые результаты за 2022 г.

Производственные результаты за IV квартал 2022 г. выглядели очень достойно. Компания перестала работать «на склад» и сокращала запасы, сформированные в первом полугодии. Проблемы со сбытом остались, по-видимому, уже позади. Менеджмент прогнозирует, что оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется нивелировать в первой половине 2023 года.

«Распадская» (RASP)

Акции с начала года +22,4%, с начала марта +5,9% (рост 3-й месяц подряд), за неделю +5,5% (рост 3 недели подряд).

Компания 16 марта (четверг) планирует опубликовать финансовые результаты за 2022 г.

Консолидированные финансовые результаты «Распадская» публикует раз в полгода. Цифры по итогам первых 6 месяцев 2022 г. были феноменально сильными: выручка увеличилась в 2,5 раза до $1,7 млрд, EBITDA утроилась до $1,05 млрд, чистая прибыль выросла в 4 раза до $662 млн. Однако совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам I полугодия 2022 г., поскольку мажоритарным акционером компании является Evraz, находящийся в британской юрисдикции и потому не имеющий возможности получать дивиденды из РФ из-за санкционных ограничений.

Второе полугодие 2022 года было не столь удачным с точки зрения конъюнктуры на рынке, однако итоговая отчетность «Распадской» скорее порадует инвесторов. Впрочем, невозможность платить дивиденды и отсутствие позитивных новостей о подвижках в этом направлении способно спровоцировать коррекцию котировок, которые очень солидно выросли в последнее время.

VK Company (VKCO)

Акции с начала года +11%, с начала марта +2,5%, за неделю +1% (рост 3 недели подряд).

Компания 16 марта (четверг) планирует опубликовать финансовые результаты за прошлый год.

Отчетность за III квартал и 9 месяцев 2022 г., опубликованная в ноябре, была позитивно воспринята инвесторами. Рост выручки (+21% г/г) был обусловлен солидным ростом продаж онлайн-рекламы (+29% г/г).

VK Company Limited зарегистрирована на Британских Виргинских Островах, что в рамках имеющихся инфраструктурных ограничений может нести для держателей в НРД риски исполнения своих акционерных прав. После продажи игрового сегмента в виде актива MY.GAMES в прошлом году, выручка компании стала сосредоточена в России, поэтому вполне ожидаемым шагом является смена прописки VK ближе к её основным операциям. Напомним, в феврале совет директоров одобрил возможность редомициляции в РФ.

Ключевым конкурентным преимуществом VK является широкий охват российской интернет-аудитории с высокой вовлечённостью и качественным таргетированием. Это создает отличный фундамент для дальнейшего увеличения доходов от рекламы и монетизации сервисов.



«Совкомфлот» (FLOT)

Акции с начала года +53,4%, с начала марта +17,2% (рост 3-й месяц подряд), за неделю +16,4% (рост 3 недели подряд).

Совет директоров компании 16 марта (четверг) обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год.

Акции компании технически выглядят сильно перекупленными, поэтому мы не будем удивлены, если на следующей неделе мы увидим нисходящую коррекцию, когда ожидаемое событие (решение СД по дивидендам) перейдет в разряд свершившихся.

В конце января «Совкомфлот» неожиданно обнародовал финансовые результаты (МСФО) по итогам 9 месяцев 2022 г. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте выросла в 2 раза до $1,017 млрд. Чистая прибыль выросла в 15,9 раза до $321 млн. Показатель EBITDA вырос на 46% до $741 млн. Очевидно, что с точки зрения финансовых результатов 2022 год сложился для «Совкомфлота» куда удачнее, чем 2021-й.

Компания планировала по итогам 2021 г. заплатить дивидендами не менее 50% скорректированной чистой прибыли, но летом 2022 г. акционеры компании решили дивиденды не платить. 16 марта совет директоров может принять положительное решение о рекомендации акционерам утвердить дивидендные выплаты. Если в теории это будет 6-7 рублей за акцию, котировки могут краткосрочно подскочить до 60-65 рублей, но после мы, скорее всего, увидим коррекцию.

X5 Group (FIVE)

Акции с начала года —1% (снижение 3-й год подряд), с начала марта +1,6%, за неделю +1,6% (рост 3 недели подряд).

Ритейлер 17 марта (пятница) планирует опубликовать аудированные финансовые результаты за 2022 г.

Операционные результаты за IV квартал и весь 2022 г. показали, что бизнес ритейлера в отличном состоянии, несмотря на некоторое снижение темпов роста выручки в последней квартальной четверти года, что было обусловлено замедлением инфляции. Менеджмент нацеливается на то, что рост выручки в базисе год к году будет составлять в перспективе не менее 20%. Считаем эти планы реализуемыми и по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на расписки ритейлера в долгосрочной перспективе.