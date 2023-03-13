Рынок труда в США дал слабину. На этом фоне индекс доллара снизился до 103,58 п. с 104,80 п. Нефть подорожала на 1,44%, до $82,66 за баррель. Курс евро подорожал к доллару до 1,0701. Хоть доллар обвалился, к закрытию торгов индекс отскочил к 104,22. Обвал фондовых индексов и укрепление доллара вызвала новость о том, что в США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года Silicon Valley Bank. Проблемы у банка начались после закрытия Silvergate Bank, что вызвало обеспокоенность на мировых рынках и продажу акций крупных банков.

Регуляторы США выпустили белых лебедей для спасения финансовой системы. ФРС США, не дожидаясь экстренного заседания, запланированного на 13 марта, в воскресенье обнародовала спасительный план, который полностью защищает всех клиентов рухнувшего Silicon Valley Bank. Новость повысила вероятность повышения ставки на 25 б.п. на заседании 22 марта до 92% против 59% в субботу.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс. (прогноз был 205 тыс.) против 504 тыс. в январе (значение пересмотрено с 517 тыс.). Безработица за аналогичный период выросла до 3,6% с январских 3,4% (прогноз был 3,4%). Февральская статистика ослабила ожидания ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

В понедельник, 13 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $83,02. Ослабление доллара позволило цене на нефть восстановиться. Торги по рублю открылись смешанно. Евро продолжил дорожать на валютном рынке на позитивных новостях из США. Пара евро/рубль повышалась до 81,49 руб.

Что же касается рубля, то в пятницу, 10 марта, по итогам торгов он ослабился ко всем основным иностранным валютам. Наибольшие потери были зафиксированы против юаня и евро. Курс евро обновил максимум апреля 2022 года на 81,20 руб. Спрос на рисковые активы вырос после публикации февральских данных по рынку труда США и ослабления доллара. Пара доллар/рубль на 0,34%, до 76,10 руб., евро/рубль — на 0,94%, до 81,00 руб., юань/рубль — на 1,00%, до 10,94 руб.

Российская валюта остается под давлением из-за низких цен на нефть и высокого дефицита бюджета. По рублевым парам ожидаем дальнейшее повышение в сторону 80 руб. за доллар и 84 руб. за евро.

По нефти в пятницу получился хороший отскок. Для закрепления зарождающегося восходящего импульса покупателям нужно закрепиться выше $83,70. В этом случае цена возобновит рост до $85.

Российский рынок завершил торги снижением в пятницу. Индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, до 2276,25, индекс РТС — на 0,86%, до 942,75 п. Индексы немного скорректировались на фоне низкой торговой активности участников рынка перед выходными. Индекс Мосбиржи приблизился к поддержке 2263 п. Если она не устоит, то нас ожидает отход к 2230 п.