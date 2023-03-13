МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2023) -3,6 -10,5 (факт)
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
20:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — СД (о председателе СД, о комитетах СД)    
  RUB Белуга Групп — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2022) 72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021 150 (1П2022) + 75 (9м2022) — див-д 2022