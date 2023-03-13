2023-03-13T09:13:51+03:00
2023-03-13T09:13:51+03:00
2023-03-13T09:13:51+03:00
2023
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 марта
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Ожидаемые в понедельник, 13 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — Индекс BSI деловых... ПРАЙМ, 13.03.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2023)
|-3,6
|-10,5 (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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|20:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (о председателе СД, о комитетах СД)
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|RUB
|Белуга Групп — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2022)
|72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021
|150 (1П2022) + 75 (9м2022) — див-д 2022