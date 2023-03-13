Российский рынок акций завершал предыдущую торговую неделю незначительным снижением на ухудшении внешнего фона. Важно отметить, что снижение не сопровождается массовыми распродажами на высоких объемах.

Общая среднесрочная картина по индексу МосБиржи все еще располагает к потенциальному подъему выше 2300 п. Достаточно будет просто нейтрального внешнего фона, чтобы рынок вновь попробовал продолжить постепенное движение наверх.

Обвал Мосбиржи

Акции Московской биржи в пятницу рухнули на 5% и были вторыми по объему торгов на всем рынке. Распродажа последовала за неожиданно низким размером рекомендованных дивидендов. Наблюдательный совет предварительно рекомендовал 4,84 руб. на акцию или 4,1%. Это лишь 30% от чистой прибыли компании, тогда как дивидендная политика ранее предполагала выплаты не менее 60%.

В краткосрочной перспективе акции могут быть под умеренным давлением. Компания обещает представить новую дивполитику в III квартале.

Совет директоров Белуги по дивидендам

Сегодня состоится заседание, на котором совет директоров даст рекомендацию по итоговым дивидендам Beluga Group за 2022 г. Исходя из опубликованной в пятницу сильной финансовой отчетности и того, что за 9 мес. компания уже заплатила 225 руб., на одну бумагу может быть направлено ориентировочно 80-150 руб.

Банковский кризис в США

В США в центре внимания проблемы Silicon Valley Bank (SVB). Сложности банка из первой двадцатки по размеру активов в конце прошлой недели спровоцировали провал всего американского рынка акций. Индекс S&P 500 опустился на минимумы последних недель к 3860 п.

Одной из важных причин происходящего является общий рост процентных ставок. Дешевое фондирование SVB, которое было в эпоху нулевых ставок, закончилось. При этом вложения организации были в длинные бумаги, которые упали в цене вместе с ростом инфляции и ставок. В результате пришлось фиксировать убыток. И в это же время произошел так называемый "bank run", то есть активное снятие средств вкладчиков со своих счетов.

Банковские регуляторы разработали план для поддержки вкладчиков. Все они получат доступ к своим средствам. Таким образом власти пытаются купировать кризис, чтобы он не перекинулся на другие американские банки.

В дополнение ФРС запустила новую Программу срочного финансирования банков (BTFB), направленную на защиту учреждений, пострадавших от нестабильности рынка. Механизм будет предлагать кредиты на срок до одного года банкам под залог высококачественных активов.

В свете происходящего шансы на повышение ключевой ставки ФРС на 50 б.п. на следующем заседании резко снизились. Фьючерсы на S&P 500 с утра прибавляют более 1,5%.

В дальнейшем даже с учетом всех принятых мер существует риск давления на мелкие банки в США из-за потенциального перетока больших незастрахованных депозитов в крупные кредитные организации.