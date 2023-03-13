МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (март) -6,9%  
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (февраль) 6 0
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь) 5,9% 5,7%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль) -12,9 тыс -12,4 тыс
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (январь) 74 тыс 40 тыс
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (январь) 3,7% 3,8%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 6,1% 6,1%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) 6,1% 6,1%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 5,6% 5,5%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,4% 0,4%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 6,4% 6%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,5% 0,4%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь) -1,5% 3,9%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -3,835 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Таттелеком — закрытие реестра для ГОСА (07.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 18.04.2023) 0,04285 — див-д 2021 0,05085 (рекоменд. СД) — див-д 2022