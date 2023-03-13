События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 марта
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (март)
|-6,9%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (февраль)
|6
|0
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь)
|5,9%
|5,7%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль)
|-12,9 тыс
|-12,4 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (январь)
|74 тыс
|40 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (январь)
|3,7%
|3,8%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|6,1%
|6,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|6,1%
|6,1%
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|5,6%
|5,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|6,4%
|6%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь)
|-1,5%
|3,9%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3,835 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Таттелеком — закрытие реестра для ГОСА (07.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 18.04.2023)
|0,04285 — див-д 2021
|0,05085 (рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230313/840050839.html