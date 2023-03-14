В понедельник, 13 марта, по итогам торгов рубль сумел укрепиться против иностранных валют. Сильнее всех он подорожал к американской валюте на фоне ее ослабления на международном валютном рынке. Пара доллар/рубль снизилась на 1,45%, до 75,00 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 80,45 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 10,92 руб.

Банковский кризис напугал регуляторов, что Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств банкам. Рынки немного успокоились. Крахи американских банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank изменили ожидания рынков по ставкам ФРС США на ближайшем заседании 22 марта. Теперь участники ожидают, что Федрезерв может взять паузу в повышении ставок, чтобы не усугублять ситуацию в проблемных банках. Сейчас котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что трейдеры с вероятностью в 77% прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). На прошлой неделе и месяц назад сохранение ставки даже не ожидалось.

Дополнительную поддержку российская национальная валюта сейчас начнет получать от налогового периода. Хотя платежи сместились на конец месяца (28 марта), 15 марта является днем начала налогового периода.

Цена на нефть марки Brent снижалась до $78,30 на опасениях банковского кризиса в США и возможной рецессии в экономике страны. Восстановление экономики Китая отошло на второй план. Нефтяной рынок не оказал давления на рубль. Видимо, следили за тем, как падал индекс доллара.

Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль восстановилась до 75,38 руб., евро/рубль — 80,87 руб. Волатильность торгов на валютном рынке заметно снизилась. Доллар США нашел равновесный уровень под уровень 76 руб. Фокус внимания инвесторов направлен на заседание ЦБ России, которое состоится 17 марта. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%. Даже если ЦБ повысит ставку до 7,75%, то решение ЦБ не окажет сильного влияния на рублевые пары. Рубль находится под давлением и сохранит нисходящую динамику до конца марта.

Для продавцов в нефти актуальной целью остается уровень $77,50. Повышение цен возможно при падении индекса доллара, но не рассматриваю выше $82. Поэтому низкие цены на нефть играют против рубля и наполняемости бюджета.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,30%, до 2269,47, тогда как индекс РТС повысился на 1,19%, до 954,00 на фоне укрепления рубля. По индексу Мосбиржи поддержка 2230 п. устояла. По ценовой модели на часовом таймфрейме высокая вероятность падения до 2215 п. Поскольку рублевые пары открылись ростом, то в начале сессии стоит ожидать отскок вверх. К вечеру российский фондовый рынок может снова вернуться к снижению