Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как негативные.

В Азии ведущие площадки теряют до 2,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня прибавляют в пределах 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,2%, торгуясь в районе 79,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по инфляции в США, которые могут привести к пересмотру инвесторами ожиданий относительно траектории ставок в Штатах, что будет способствовать изменению отношения к рисковым активам и может определить динамику мировых рынков в ближайшие сессии.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи опустился на 0,3%, отступив до 2 269 пунктов. Сегодня в начале торгов ожидается сохранение давления на российские акции. Этому будет способствовать ухудшение ситуации на внешних площадках и, в частности, отступление рынка энергоносителей. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи в ходе сессии может протестировать отметку 2 250 пунктов. Уход ниже данного уровня может поставить под сомнение реализацию сценария восстановления нашего рынка с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов, говоря о возможности дальнейшего коррекционного снижения нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют восстановление. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют 0,3% и 0,2%, торгуясь в районе 75,2 и 80,6 рубля соответственно, китайский юань подтягивается на 0,1%, поднявшись до 10,94 рубля.

Несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 80 долларов за баррель, в ближайшие сессии рубль может попытаться продолжить волну укрепления, начатую в понедельник. Основным фактором здесь выступает ожидание снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров в связи со сложностями транзита импортных товаров в страну через Турцию. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 70 — 75 рублей и сделать существенный шаг к его середине.